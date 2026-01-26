Narradors visuals per a un món híbrid: el Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia de l’ERAM celebra 25 anys
El centre universitari gironí, adscrit a la UdG, es consolida com un referent en la formació interdisciplinària combinant cinema, disseny, fotografia i noves tecnologies com la intel·ligència artificial
L’ecosistema comunicatiu ha canviat radicalment en les últimes dues dècades. Avui dia, les noves tecnologies ocupen un espai predominant en la nostra forma de relacionar-nos, informar-nos i entretenir-nos. Segons dades de l’Eurobaròmetre, el 60% dels joves de la Unió Europea ja utilitzen plataformes com Instagram o TikTok com a font principal d’informació. En aquest context, la comunicació clàssica ha evolucionat cap a un entorn on la imatge, el so i els continguts interactius són el llenguatge vehicular.
Davant d’aquest repte, la Universitat de les Arts ERAM (UdG) celebra 25 anys de trajectòria amb el seu Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia. Des de la seva fundació l’any 2001, el centre situat a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt s’ha especialitzat a formar "narradors visuals versàtils", capaços d'adaptar-se a un mercat laboral constantment en moviment.
Un model acadèmic basat en la interdisciplinarietat
El que diferencia aquesta titulació és la seva naturalesa transversal. Segons explica Jordi Màrquez, coordinador del grau, la formació es vertebra en tres pilars fonamentals: el pensament crític, l'expressió narrativa (guió i direcció) i l'execució pràctica (disseny gràfic, 3D i interactius). Aquesta metodologia es complementa amb grups reduïts que garanteixen un pont directe entre l’aula i el món laboral.
Docents que lideren la indústria creativa
Aquesta connexió amb la realitat professional es deu, en gran part, a un equip docent format per actius de primera línia en el panorama cultural actual. L'excel·lència dels professors de l'ERAM queda palesa amb reconeixements recents de gran magnitud. És el cas de la professora Carolina Martínez, que s’ha alçat amb el prestigiós Premi Lope de Vega de Teatre 2025 per la seva obra Gravedad, un dels guardons més antics i rellevants de la dramatúrgia espanyola.
Així mateix, el talent vinculat al centre segueix recollint fruits en el camp cinematogràfic: el curtmetratge El otro ha estat guardonat com a Millor Curtmetratge Nacional al FICVI (Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca), refermant que els coneixements que s'imparteixen a les aules neixen de l'èxit en la pràctica professional.
El compromís de la Fundació Joan Bosch: Impulsant el talent
Darrere d'aquest èxit acadèmic i professional hi ha la tasca de la Fundació Joan Bosch, l'entitat sense ànim de lucre que gestiona l'ERAM, com també el CIFOG i EGE. La Fundació té com a missió fonamental el foment de la cultura, les arts i l'educació a les comarques gironines. A través dels seus programes de beques i ajuts a l'estudi, la Fundació garanteix que el talent i la creativitat no es vegin frenats per barreres econòmiques, promovent la igualtat d'oportunitats i actuant com un motor de mediació cultural entre la universitat i la societat.
El repte de la Intel·ligència Artificial: la "calculadora" creativa
L’arribada de la Intel·ligència Artificial (IA) ha sacsejat el sector, i l’ERAM l'ha integrada com una eina estratègica. Miquel Bisbe, director i fundador del centre, defensa una integració pedagògica que no comprometi la creativitat humana: "Si volem que les IA siguin útils, no podem dependre'n completament. Hem de ser nosaltres qui les guiem". Bisbe ho equipara a l'ús de la calculadora: "Si no haguéssim après a sumar, no entendríem el resultat que ens ofereix".
Excel·lència premiada: el planter d'alumnes
La qualitat del model educatiu es reflecteix també en els èxits dels seus estudiants, que ja destaquen en l'escena creativa:
- Fotografia amb segell propi: L’estudiant Laura Feixas ha guanyat el Premi Joves Fotògraf(e)s de Catalunya 2024 pel seu projecte ‘Quimera’, destacant per la seva qualitat conceptual i visual.
- Disseny de bronze: El projecte editorial ‘La llibreta de les arts’, creat des de l'escola, ha obtingut un Laus de Bronze en els Premis ADG Laus 2025, la distinció més important en disseny gràfic de l'Estat.
Amb aquest bagatge, l’ERAM encara el futur amb l'objectiu de seguir formant perfils híbrids que sàpiguen dominar la tecnologia sense oblidar l'essència: la capacitat d'explicar històries que connectin amb la societat.
