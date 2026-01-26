REPORTATGE
El xampany, mirall de la decadència de França
L'escumós francès ja no bombolleja igual: els aranzels, la falta de relleu al camp i el canvi climàtic afecten la beguda que durant segles ha estat símbol de luxe i poder
Leticia Fuentes
Durant segles, França ha exportat al món elegància embotellada. El xampany francès és l’orgull nacional per excel·lència i, com deia Napoléo, «en la victòria el mereixes, però en la derrota el necessites». Les seves bombolles són protagonistes en les celebracions més importants, i són símbol de luxe, poder i prestigi mundial. No obstant, també són el reflex de l’actual decadència francesa; víctima de les tensions comercials, del canvi climàtic i de la falta de relleu generacional.
En els últims mesos, el xampany ha patit un important revés davant la guerra comercial de Donald Trump. Durant el 2025, el president dels EUA va amenaçar en repetides ocasions d’aplicar aranzels del 200% al vi i al xampany, tot i que finalment la taxa es va reduir a un 15%. Malgrat això, el gremi continua mostrant-se «preocupat» pels efectes que això pot tenir en l’equilibri comercial amb el que és el seu principal mercat d’exportació fora de la UE.
Les exportacions franceses de vi i xampany cap als Estats Units van arribar el 2024 als 3.800 milions d’euros, cosa que representa el 24,5% del total exportat per França en aquest sector. No obstant, la Federació Exportadora de Vins i Begudes Espirituoses de França (FEVS) tem que aquests números ara es vegin afectats per les guerres comercials.
Aquests nous aranzels han obligat el sector vitivinícola a mirar cap a altres mercats. A més, a aquestes recents taxes se sumen els impostos estatals aplicats en cadascun dels 50 estats del país. Uns impostos sobre l’alcohol, que varien entre el 4% i el 9%. Això significa que el preu final d’una ampolla acaba superant els 12 euros de mitjana als supermercats nord-americans.
Al sector també el preocupa que el 25% dels joves francesos de 18 a 25 anys no beuen alcohol
Amb aquesta amenaça exterior, el sector ha descobert la seva vulnerabilitat juntament amb el canvi de consum entre els més joves. El 25% dels joves francesos de 18 a 25 anys no beuen alcohol, segons l’última enquesta de Sowine i Dynata. El 80% va declarar en l’estudi que optava per begudes no alcohòliques i per «cuidar la seva salut».
«No bec gens d’alcohol. Principalment, perquè ja no se’m posa bé i perquè ja no m’interessa. Crec que s’ha normalitzat la cultura de l’alcohol. Del beure per beure quan surto amb els amics», confessa Théo, un jove parisenc. Aquest canvi de consum va afectar les vendes de l’or líquid francès amb una caiguda aproximada del 7% el 2024 i d’un 5% en els primers mesos del 2025.
Cada vegada més joves opten per prendre begudes menys cares o per la cervesa, i etiqueten el xampany com un article de luxe, menys accessible i reservat per a grans celebracions. Davant aquestes noves tendències, el comitè francès del xampany, juntament amb els productors, va suggerir reduir dràsticament la quantitat de raïm collit, arran de les vendes decebedores i amb uns clients que redueixen despeses, com a conseqüència també de la imparable inflació que pateix França, que repercuteix directament en el cistell de consum dels ciutadans.
Edat mitjana dels viticultors
El canvi generacional es nota també a peu de camp, on es pateix la falta de relleu als cellers. Actualment, l’edat mitjana dels viticultors francesos supera els 50 anys. La feina al camp és cada vegada menys atractiva per als joves, que busquen altres sortides professionals allunyades de la precarietat que travessa l’agricultura francesa, plena d’importants desafiaments com «l’ofec de la burocràcia», que deixa poc marge de beneficis, el nou acord europeu amb el Mercosur, que ha generat una gran indignació al camp francès, o els efectes dràstics del canvi climàtic, que en els últims anys ha causat pèrdues milionàries al camp.
En els últims anys, la sequera i les inundacions han fet perdre milions d’euros en collites
El canvi climàtic és un dels principals desafiaments per a un sector que pateix en primera línia els seus efectes. En els últims anys, França ha patit importants sequeres i grans inundacions que han fet perdre milions d’euros en collites.
L’any 2024, la collita de raïm es va veure afectada per les condicions meteorològiques després d’importants pluges i gelades, cosa que va provocar la caiguda de la producció i malalties a la vinya.
Un grup d’investigadors ha publicat un estudi a la revista European Geosciences Union, en què es demostra a partir de registres històrics que des de 1988 la collita s’ha avançat 13 dies. Un fet que afecta el gust del raïm, i com a conseqüència determina la qualitat del vi i el xampany. «Podem dir que el 2050, a moltes regions vinícoles franceses, la verema es produirà al voltant del 15 d’agost, en ple estiu», i no a finals de setembre com fins ara, afirma Jean-Marc Touzard, investigador de l’Institut Nacional de la Investigació Agronòmica de França.
La beguda que durant segles va encarnar el luxe, l’estabilitat generacional i el prestigi de França ara comença a mostrar una gran incertesa, atrapada en una guerra comercial, amb un camp envellit i davant la falta de prestigi entre els joves.
