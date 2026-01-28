Els consells del neuropsicòleg Álvaro Bilbao sobre quan hem de deixar anar a dormir els nostres fills a casa els amics
Depèn l'edat, no solen tenir la maduresa necessària i això els pot repercutir emocionalment
Zoe Campos Corral
Educar els fills no és una tasca gens senzilla. Així doncs, conèixer l'opinió dels experts en educació i pediatria sol ser una bona opció per aprendre a millorar el seu aprenentatge i el nostre com a mares i pares. En aquest cas, Álvaro Bilbao, doctor en Psicologia de la Salut, ha resolt una pregunta que molts pares es fan: quan puc deixar anar el meu fill a dormir a casa d'un altre nen?
El neuropsicòleg fa servir les seves xarxes socials —on ja acumula més de dos milions de seguidors— per parlar sobre el desenvolupament cerebral, l’educació positiva en infants i debatre qüestions de criança com la que planteja en aquesta ocasió.
Sortir de la zona de confort
Al vídeo, Bilbao explica que cada vegada veu més nens petits —fins i tot de quatre i cinc anys— que van a dormir a casa d’amics, una tendència que li crida l’atenció. Segons ell, hi ha infants molt extravertits per als quals dormir fora de casa no suposa cap problema, però per a molts altres no és així.
Bilbao adverteix que aquestes situacions poden generar una sensació de fracàs en aquells nens que, quan arriba la nit, necessiten trucar als pares perquè els vagin a buscar.
Edat ideal i recomanacions
L’especialista aclareix que, segons la seva experiència, els infants no solen tenir la maduresa necessària per començar a dormir fora de casa fins que tenen entre vuit i deu anys. Aquesta idea la relaciona amb el fet que, quan es queden a dormir a casa d’un amic, sovint s’exciten durant moltes hores, s’adormen molt tard i el seu sistema nerviós “no està preparat per a això”.
A més, el neuropsicòleg remarca la importància de conèixer molt bé l’altra família. Abans de deixar que un infant dormi en una altra casa, considera que els pares han d’estar plenament convençuts que, si el nen ho està passant malament fora de la seva zona de confort, el reconfortaran amb seguretat i delicadesa i trucaran als pares si cal.
Per acabar, Álvaro Bilbao recomana assegurar-se que el fill té l’edat indicada i prou maduresa per passar la nit lluny dels progenitors. Per a ell, un entorn de confiança entre les famílies i el mateix infant és clau per fer aquest pas.
