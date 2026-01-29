Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Altes capacitats: què són realment i com detectar-les a temps (abans que es converteixin en un problema)

La clau no és només “anar per davant” a classe: identificar els senyals aviat i aplicar estratègies a casa i a l’escola pot evitar frustració, desmotivació i estrès

Detecta les altes capacitats amb aquestes pautes

Detecta les altes capacitats amb aquestes pautes / freepik

Abril Benítez

Les altes capacitats (AACC) no són un “superpoder” ni tampoc una garantia d’èxit. Sovint es confonen amb treure bones notes, però la realitat és més complexa: parlem d’un conjunt d’habilitats cognitives i emocionals per sobre de la mitjana que poden aparèixer en una o diverses àrees (intel·lectual, creativa, artística…). El repte és que, si no es detecten i s’acompanyen bé, aquests infants poden acabar patint incomprensió, avorriment o pressió.

Què són les altes capacitats?

Les AACC poden presentar-se de maneres diferents i no sempre de forma “uniforme”:

  • Superdotació: quan hi ha un rendiment alt en moltes àrees i un coeficient intel·lectual igual o superior a 130.
  • Talent: quan destaquen molt en una o diverses aptituds concretes, però en altres àrees estan dins la mitjana.
  • Precocitat intel·lectual: quan hi ha un desenvolupament primerenc (llenguatge, habilitats cognitives o psicomotrius) respecte a l’edat.

Això vol dir que un infant amb altes capacitats no ha de ser excel·lent en tot, i pot tenir també dificultats socials, emocionals o de motivació.

Com detectar-ho a temps: el senyal que més es repeteix

Hi ha molts indicadors, però els psicòlegs especialitzats coincideixen en un de molt clar: la memòria. En molts casos, és una memòria ràpida, precisa i inusual, amb capacitat de retenir informació detallada i recuperar-la amb facilitat. Pot manifestar-se com:

  • Record de paraules i conceptes (memòria semàntica),
  • record d’episodis amb molts detalls (memòria episòdica),
  • i fins i tot la capacitat de “fotografiar” mentalment imatges o situacions (memòria eidètica).

Altres senyals freqüents: curiositat intensa, preguntes constants, aprenentatge ràpid, vocabulari molt ric, capacitat de relacionar idees complexes, creativitat per trobar solucions… i, alhora, perfeccionisme, autocrítica i sensibilitat emocional elevada.

Com saber si el meu fill té altes capacitats

Com saber si el meu fill té altes capacitats / pressfoto

Estratègies per abordar-ho bé (casa, escola i entorn)

La diferència entre “tenir potencial” i “desenvolupar-lo bé” sol estar en l’acompanyament. Les estratègies més útils acostumen a ser:

  • Detecció professional: acudir a psicòlegs especialitzats en altes capacitats per valorar el perfil real de l’infant (no només un test, sinó una mirada global).
  • Coordinació família–escola: establir un pla comú perquè l’infant no rebi missatges contradictoris i se senti entès.
  • Reptes ajustats (ni avorriment ni excés de pressió): activitats que estimulin, però que també respectin el ritme emocional i social.
  • Treball emocional: ensenyar a gestionar frustració, errors i perfeccionisme (no tot ha de sortir perfecte).
  • Enriquiment i autonomia: fomentar projectes, lectura, activitats creatives i espais on l’infant pugui explorar interessos propis.
  • Socialització cuidada: ajudar-lo a trobar entorns i companys amb interessos similars, sense forçar encaixos que generin malestar.

Per què és tan important detectar-ho?

Perquè molts infants amb AACC passen desapercebuts: alguns perquè s’adapten i “no molesten”, altres perquè s’avorreixen i baixen el rendiment, i altres perquè la seva sensibilitat o ansietat tapa les habilitats. I quan no es detecta, sovint no reben l’atenció que necessiten.

Segons dades del Ministeri d’Educació, a Espanya hi ha més de 50.000 alumnes diagnosticats amb altes capacitats, però els experts alerten que això podria ser menys del 10% dels casos reals. Detectar-ho a temps no és posar una etiqueta: és obrir la porta a un desenvolupament més sa i equilibrat.

