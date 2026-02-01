La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
Personal d'empreses externes són els acompanyants i responsables dels alumnes
Eva Villanueva
Quan toca anar de viatge de final de curs hi ha diverses estratègies per recaptar diners: fer rifes, vendre menjar a la porta de l'institut, posar paradetes de llibres, etc. Les opcions al llarg dels anys s'han anat multiplicant. I els centres escolars són els organitzadors juntament amb les AFA. Així doncs, els professors solen ser els encarregats d'acompanyar els alumnes en els viatges.
Però aquesta tendència està canviant, ja que la problemàtica a les aules i la pèrdua progressiva d'autoritat del docent ha motivat que siguin molts els que ja rebutgen haver de viatjar amb els escolars. «Fa dos cursos vam haver de trucar a una empresa perquè viatgés amb els nens perquè cap professor volia anar-hi, i aquest any, per exemple, preferim directament mantenir només les excursions a 4t d'ESO. A 3r hauríem de contactar amb l'empresa i vam decidir deixar de fer-ho», comenta Malores Villanueva, directora de l'IES Álvaro Cunqueiro de Galícia.
Empreses especialitzades
Com aquest centre, són més els instituts que davant la manca de professors voluntaris han hagut de contractar empreses especialitzades com Divertos. Al capdavant de la mateixa hi ha Marivíc García, que reconeix que des de la pandèmia, aquesta pràctica s'ha tornat constant. «Hi havia molts professors que no volien o no podien anar-hi, i per no suspendre les excursions van començar a contactar amb nosaltres», comenta la monitora.
Reconeix que el comportament de l'alumnat i la responsabilitat que suposa tenir cura és el que ha motivat aquesta preferència per empreses especialitzades en organització d'excursions. «Depèn molt de la promoció. Hi ha anys que un mateix centre ens truca per a diverses sortides i un altre curs que res; i tornen a trucar-nos uns anys després. Hi ha promocions més complexes que altres i prefereixen no tenir problemes», explica Mirivíc, l'empresa del qual organitza sortides tant amb alumnes d'Educació Primària, ESO i també Batxillerat.
Sense mòbils
En aquests anys d'experiència, aquesta professional explica que l'alumnat sol tenir fins i tot més respecte i millor comportament amb ells que amb els docents per la manca de confiança. «Tenim unes normes força estrictes i encara que al principi protesten, després ho porten bé. Saben que si no les compleixen la conseqüència és perdre el viatge», afegeix.
Entre les normes de caràcter obligatori hi ha la retirada dels mòbils. «No deixem fer-los servir, tenim un xat amb les famílies en què li anem explicant en temps real el que fem, enviem fotos i vídeos i realment estan sempre connectats a través de nosaltres. No en necessiten més», argumenta Marivíc, davant la possibilitat que es fessin fotos entre ells: «Ens estalviem aquest problema».
Assegurança escolar
La preferència per aquest tipus d'acompanyament a les excursions va motivar que fins i tot algun docent volgués participar-hi però fora de les seves responsabilitats. «Deleguen la seva autoritat en nosaltres i fins i tot arriben a relacionar-se amb els alumnes d'una altra manera», reconeix la monitora.
- Junts i ERC demanen al Govern explicacions sobre la formació dels Agents Rurals en una caserna militar
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- L'afluència de públic a l'Ikea de Girona provoca un caos circulatori per segon dissabte consecutiu
- L'empresa Domo de Blanes entra en concurs de creditors i atura la producció
- L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
- Girona instal·la els primers elements de mobiliari i de senyalística previstos al projecte “La Vora”
- Així queden els encreuaments en la fase final de la Champions League: quadre, equips classificats i possibles rivals del Barça, Reial Madrid i Atlètic
- «És molt dur explicar-li a la teva mare que el teu pare va abusar de tu i que miri cap a un altre costat»