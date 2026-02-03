Un terç dels adolescents de 15 a 18 anys han tingut relacions sexuals coitals
Un de cada quatre adolescents recorre a mètodes insegurs per prevenir embarassos i un de cada tres per prevenir infeccions de transmissió sexual
Nieves Salinas
El 34,8% dels i les adolescents han tingut relacions sexuals coitals i el 13,2% va començar als 13 anys o abans. És una de les principals conclusions del mòdul de conducta sexual adolescent de l’Estudi HBSC-2022 a Espanya (Health Behaviour in School-aged Children), els resultats del qual ha presentat el Ministeri de Sanitat. El treball analitza els comportaments sexuals de joves escolaritzats d’entre 15 i 18 anys. L’anàlisi, emmarcat en el projecte internacional promogut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), permet conèixer l’evolució d’indicadors clau des del 2002.
L’informe, amb dades del 2022, revela que un terç dels adolescents entre 15 i 18 anys han mantingut relacions sexuals coitals, amb poques diferències entre nois (34,3%) i noies (35,2%). No obstant, l’edat influeix de manera clara: el 20,7% dels joves de 15-16 anys han tingut relacions sexuals, davant el 48,5% en el grup de 17-18 anys.
Mètodes segurs
El preservatiu és el mètode anticonceptiu més freqüent: el 65,5% dels adolescents enquestats van referir haver-lo utilitzat en la seva última relació sexual coital. No obstant, aquesta xifra ha disminuït de forma sostinguda des del 2002, i se situa en el 65,5%, amb una reducció de 18 punts percentuals en dues dècades.
Aquestatendència, precisa Sanitat, ha vingut acompanyada d’un eixamplament de labretxa de gènere. Mentre que el 2002 l’ús era pràcticament paritari (82,5% en noies i 83,3% en nois), el 2022 la diferència s’ha accentuat: només el 60,8% de les noies el van utilitzar, davant el 70,6% dels nois. La baixada és «especialment preocupant» entre les joves de 15 a 16 anys, en què l’ús va caure del 78,5% el 2018 al 62,9% el 2022.
La píndola
D’altra banda, l’ús de la píndola anticonceptiva (sola o en combinació amb un altre mètode) se situa en el 15,9%, una xifra que es manté estable des del 2014. Segons Sanitat, aquest escenari implica que un de cada quatre adolescents recorre a mètodes insegurs per prevenir embarassos i un de cada tres per prevenir infeccions de transmissió sexual.
Tot i que les noies utilitzen més la píndola anticonceptiva (19,6%) i d’anticoncepció d’emergència (32,3% entre les sexualment actives),el seu nivell de protecció davant infeccions és més baix, i l’exposició a embarassos no planificats, més important. L’inferior ús del preservatiu de les noies, sumat a la freqüència elevada de pràctiques poc eficaces com la «marxa enrere» (16,9%), posa de manifest una situació de més vulnerabilitat en la salut sexual de les adolescents.
Anticoncepció d’emergència
Una de cada tres noies (32,3%) ha recorregut alguna vegada a la píndola de l’endemà, un 7,2% en dues ocasions i un 3,0% en tres o més, cosa que reforça la necessitat de millorar l’educació i l’accés a mètodes anticonceptius regulars. Aquest ús és més freqüent entre adolescents de més capacitat adquisitiva (35,3%) que entre les de nivell baix (30,8%), cosa que apunta a diferències socioeconòmiques en l’accés i el coneixement. A més, el 2,9% de les noies de 15 a 18 anys sexualment actives han estat embarassades alguna vegada, cosa que representa l’1% del total d’adolescents d’aquest tram d’edat.
Sanitat remarca que els resultats de l’estudi posen de manifest com les condicions econòmiques influeixen directament en la salut sexual. En les famílies amb menys capacitat adquisitiva es registren taxes més altes d’inici precoç, menys ús del preservatiu i una freqüència més important de mètodes insegurs –com la «marxa enrere»– i d’embarassos. En contrast, els adolescents de famílies amb alta capacitat adquisitiva presenten millors indicadors de prevenció, incloent-hi un ús més freqüent d’anticonceptius segurs i d’emergència.
Les dades evidencien la necessitat d’enfortir les polítiques d’educació sexual integral des d’un enfocament preventiu i comunitari. La promoció de l’ús consistent de mètodes segurs, la reducció de les desigualtats socials en salut sexual i la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i d’embarassos no desitjats requereixen una resposta multisectorial, en la qual s’impliquin centres educatius, serveis sanitaris i famílies, finalitza el ministeri.
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Identifiquen els qui van omplir Girona i Salt de cartells publicitaris
- «Els contenidors són intel·ligents, però no tant»
- El terratrèmol de la Candelera
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida