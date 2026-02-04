El 40% dels casos es podrien evitar eliminant factors de risc
Una anàlisi liderada per l’OMS afirma que acabar amb el tabaquisme suposaria entre un 10% i un 30% menys de diagnòstics de càncer a Espanya
Valentina Raffio
Gairebé quatre de cada 10 nous casos de càncer diagnosticats al món podrien estar relacionats amb factors de risc que, almenys en part, es podrien prevenir. Aquesta és la principal conclusió d’un estudi científic internacional publicat ahir a la revista Nature Medicine en el qual s’analitza la càrrega global del càncer i la seva relació amb factors de risc modificables com el consum de tabac o alcohol, determinades infeccions, factors ambientals i riscos laborals. El treball, liderat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), afirma que a Espanya es podrien evitar fins al 30% dels casos de càncer si s’abandona el tabac.
L’estudi, encapçalat per la investigadora Hanna Fink i altres investigadors de l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC), se centra en l’anàlisi de 36 tipus de càncer a 185 països i la seva relació amb fins a 30 factors de risc modificables. Per això, segons relaten els especialistes, es van combinar les dades d’incidència d’aquesta malaltia el 2022 amb informació sobre com cada pacient s’havia exposat a tots aquests factors de risc durant la dècada anterior al diagnòstic, un període de latència habitual en epidemiologia del càncer.
A partir d’aquesta combinació de dades, els experts van calcular les associacions entre cada factor de risc i els diferents tipus de càncer, tenint en compte que diverses exposicions poden coincidir en una mateixa persona i com això pot amplificar el risc de tenir la malaltia.
Els resultats indiquen que, dels 18,7 milions de nous casos de càncer registrats al món el 2022, uns 7,1 milions (és a dir, el 37,8%) van ser potencialment atribuïbles a aquests factors de risc modificables. La proporció va ser més gran en homes (45,4%, uns 4,3 milions de casos) que en dones (29,7%, uns 2,7 milions).
L’anàlisi indica que entre tots els factors analitzats, el tabaquisme va ser el principal contribuent als nous casos de càncer al món (associat al 15,1% dels diagnòstics a escala global) seguit de les infeccions com el virus del papil·loma humà (VPH) o el bacteri Helicobacter pylori (10,2%) i el consum d’alcohol (3,2%). Segons afirma el treball, els càncers de pulmó, estómac i coll uterí van concentrar gairebé la meitat dels casos potencialment prevenibles identificats en l’estudi.
En el cas d’Espanya, per exemple, l’anàlisi estima que el 41,8% dels casos de càncer en homes i el 26,1% en dones s’atribueixen a factors externs modificables. En el cas dels homes espanyols, el 28,5% dels diagnòstics de càncer estan directament relacionats amb el consum de tabac i un 5,2% amb el consum d’alcohol.
Obesitat i sedentarisme
Quant a les dones espanyoles, en canvi, els registres indiquen que un 9,9% dels casos de càncer estan associats al consum de tabac, un 2,7% a l’alcohol i un 5,5% a infeccions. En els dos casos, també es quantifiquen percentatges significatius de diagnòstics de càncer associats amb l’obesitat o el sedentarisme i que, per tant, podrien evitar-se amb un canvi d’hàbits o amb l’aplicació de mesures de salut pública.
Els experts afirmen que aquests resultats, lluny de ser motiu d’alarma, obren un ampli ventall d’oportunitats per prevenir el càncer. Per exemple, a través de mesures que permetin reduir el consum de tabac, prevenir determinades infeccions i dissenyar estratègies de salut pública adaptades a les prioritats de cada regió. "Comprendre com la càrrega mundial del càncer pot relacionar-se amb aquests factors de risc pot ajudar els països a planificar programes de prevenció adaptats a les seves pròpies prioritats. Sobretot davant riscos conductuals, ambientals, infecciosos i laborals potencialment prevenibles", conclou l’anàlisi.
