Dia mundial contra la malaltia
Catalunya incorpora el test molecular de sang per tractar el càncer de pulmó
Salut utilitza l’anomenada ‘biòpsia líquida’ i no descarta ampliar-la a altres tumors
L’Hospital de la Vall d’Hebron és el centre de referència de la prova
Beatriz Pérez
Uns 200 catalans amb càncer de pulmó s’han beneficiat l’últim any de la biòpsia líquida, una prova que permet analitzar l’ADN tumoral a partir d’una mostra de sang. La Conselleria de Salut ha consolidat aquesta prova per a determinats tipus de càncer de pulmó.
La biòpsia líquida és una prova mínimament invasiva que facilita l’accés a diagnòstics moleculars d’alta complexitat i pot ajudar a orientar el tractament en situacions clíniques concretes. Es tracta d’un tipus d’oncologia de precisió que té per objectiu oferir el millor tractament possible a cada pacient a partir del coneixement molecular del seu tumor. Actualment, la seva aplicació en el càncer de pulmó està indicada exclusivament en pacients adults amb càncer de pulmó no microcític quan no es disposa de mostra de teixit tumoral i en situacions amb indicació diagnòstica o predictiva d’una primera o segona línia de teràpia dirigida.
Segons va anunciar ahir Salut en una nota de premsa enviada amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, una vegada "completat el primer any d’implantació", la conselleria arrenca ara una "fase de monitoratge i avaluació dels resultats", amb l’objectiu d’analitzar-ne l’"impacte real" en la pràctica clínica i "valorar", en el seu cas, una "possible ampliació" de les indicacions clíniques en el futur.
El Programa d’Oncologia de Precisió de Catalunya es basa en un model en xarxa, amb diversos centres de referència especialitzats en funció del tipus de tumor i de la tecnologia, amb l’objectiu de garantir l’equitat, la qualitat i l’experiència clínica a tot el territori. En el cas de la biòpsia líquida, l’Hospital de la Vall d’Hebron és el centre de referència d’aquesta prova a tot Catalunya. De fet, compta amb una unitat de biòpsia líquida a la qual arriben totes les derivacions de mostres.
43.633 nous casos
Segons les últimes dades epidemiològiques del càncer a Catalunya, facilitades per la conselleria, l’any 2025 s’estima que es van diagnosticar a tot el territori 43.633 nous casos de tumors malignes, dels quals 19.151 en dones i 24.482 en homes. El càncer continua sent una de les principals causes de malaltia i mortalitat a Catalunya. Durant el mateix any es van produir 17.696 defuncions per càncer, 10.259 en homes i 7.437 en dones.
La supervivència relativa dels pacients amb càncer als cinc anys d’haver fet el diagnòstic és del 54,2% en els homes i del 66,2% en les dones. En la majoria dels tumors, especialment en aquells diagnosticats de manera precoç, la supervivència condicional als 10 anys supera el 80%, cosa que posa de manifest els avenços en el diagnòstic i el tractament del càncer en els últims anys.
Els tumors més freqüents a Catalunya continuen sent el càncer de pròstata, colorectal i de pulmó en els homes, i el càncer de mama, colorectal i de pulmó en les dones, que concentren a prop del 60% del total de casos diagnosticats. El càncer de pulmó es manté, a més, com el tumor amb més mortalitat tant en homes com en dones, cosa que reforça la importància de disposar de noves eines diagnòstiques, com ara la biòpsia líquida.
Subscriu-te per seguir llegint
- Obre un local de restauració i la meitat dels treballadors no tenen contracte
- El sindicat USOC convoca una vaga indefinida als centres educatius: 'El sistema funciona perquè treballem moltes hores gratis
- Quan la “vulnerabilitat” només pesa sobre una banda: una propietària de 84 anys, 27 mesos sense cobrar, i una inquilina protegida
- Un home de 82 anys cau per un desnivell de 20 metres a Arbúcies i l’evacuen en helicòpter a l’hospital
- Una comarca gironina és l'única de Catalunya amb més naixements que defuncions
- El temporal deixa a Torroella cinc camps de futbol de residus al litoral i 30 quilòmetres de camins malmesos
- Una incidència al centre de control d'Adif obliga a suspendre la circulació de Rodalies dos cops aquest matí
- La nova tendència escolar a Espanya: els professors ja no van de viatge amb els alumnes a l'ESO