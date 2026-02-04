Sanitat
L'augment de casos de xarampió obliga a reforçar mesures: Catalunya insta als nascuts entre 1978 i 1980 a vacunar-se i farà PCR "a la mínima sospita"
La conselleria recomana la immunització de les persones nascudes d'aquest període que no hagin sigut inoculades i no hagin passat la malaltia
Beatriz Pérez
La Conselleria de Salut està realitzant una vacunació oportunista del xarampió entre els catalans nascuts el 1978, 1979 i 1980 perquè són els menys immunitzats. La vacunació oportunista consisteix a aprofitar que el pacient acudeix al metge de capçalera per qualsevol motiu per repassar la seva cartilla vacunal i proposar-li la punxada en cas que no estigui immunitzat. Salut recomana la vacunació a les persones nascudes a partir de 1978 que no hagin sigut vacunades i que no tinguin constància d’haver patit la malaltia.
A més, la conselleria també preveu augmentar les proves PCR per detectar el xarampió davant la mínima sospita clínica. L’OMS va retirar fa uns dies a Espanya l’estatus de país lliure del xarampió, infecció que havia eliminat fa 10 anys. Els casos no deixen de créixer arreu del món i al darrere d’aquest augment es troben l'"aturada" que va generar la pandèmia de covid en els sistemes sanitaris i en la vacunació sistemàtica, la influència dels moviments antivacunes i l’auge de la desinformació.
La vacunació sistemàtica contra el xarampió es va començar a generalitzar el 1981 amb la triple vírica, que protegeix també de la rubèola i les galteres. D’aquesta manera, els nascuts a partir d’aquell any estan protegits. L’any passat Salut va anunciar que realitzaria una vacunació oportunista entre els nascuts entre 1966 i 1980: durant aquells anys, la incidència del xarampió era baixa i la vacuna no estava inclosa als calendaris. Salut vol incidir en famílies antivacunes o en barris més deprimits on la cobertura vacunal pot ser menor.
Una última enquesta seroepidemiológica va demostrar que "més del 90%" dels nascuts abans de 1978 estan "immunitzats", o sigui que la desprotecció es troba en els nascuts després, explica a EL PERIÓDICO Montse Martínez, cap del Servei de Medicina Preventiva de Salut Pública. "Tots els nascuts a partir de 1978 i fins a 1980, si no han passat la malaltia o no estan vacunats, han d’acudir a vacunar-se. Els nascuts abans ja han passat la malaltia", afegeix Martínez.
Més segones dosis
La vacuna contra el xarampió, que es compon de dues dosis (una a l’any de vida i l’altra, als tres), és la triple vírica, que protegeix també contra la rubèola i les galteres. La segona dosi a Catalunya no arriba al 95%, percentatge desitjable perquè hi hagi immunitat de grup. Una altra de les estratègies que va arrencar Salut l’any passat, per millorar aquesta segona dosi, és la introducció d’una vacuna quadrivalent als tres anys que inclou el xarampió, la rubèola, les galteres i la varicel·la, amb l’esperança que rebre una sola punxada (en comptes de dos) millori l'"adherència" a la immunització.
Els menors de 5 anys són "els més vulnerables" i en aquest grup Salut sí que està realitzant una vacunació activa, és a dir, els sanitaris avisen les famílies dels petits sense vacunar o que tenen la pauta incompleta i les convida a acudir al centre de salut. En paral·lel a aquestes mesures, el departament que dirigeix Olga Pané aposta per augmentar les proves PCR per detectar el xarampió davant la mínima sospita clínica.
