Miguel Mamajón, psiquiatre: "Els adolescents ja parlen dels seus problemes amb avatars d’IA i poden rebre mals consells"
El metge adverteix que els joves estan substituint amistats reals per avatars d’intel·ligència artificial
Olga Pereda
El psiquiatre infantil Miguel Mamajón està a càrrec del programa Pantalles, posat en marxa fa mesos a l’Hospital Universitari Marqués de Valdecilla, a Santander. Es tracta d’una unitat mèdica especialitzada per atendre nens i joves amb problemes desencadenats per l’abús de dispositius. Està obert a totes les edats, des dels 3 anys fins als 18, tot i que els pacients majoritaris són adolescents.
Per què va posar en marxa el programa Pantalles?
Per un intent de donar resposta a la demanda creixent que, en consulta, ens feien moltes famílies. Els xavals tenen cada vegada més problemes emocionals que poden guardar relació directa amb el consum que fan dels dispositius.
Per exemple?
Estem veient un risc, una cosa que molts experts van vaticinar. El que està passant amb els adolescents és el següent: utilitzen aplicacions i webs on la IA opera a través d’avatars i mantenen amb ells un diàleg aparentment normal. Els xavals ja no fan consultes típiques sobre una dada històrica o geogràfica, sinó que consulten problemes i prenen decisions. Necessiten certa validació i els avatars d’IA els la donen, els cobreixen també aquestes necessitats emocionals. L’adolescent busca un acompanyant i els avatars d’IA són allà sempre, a la seva butxaca. No se senten solos. El perill és que l’adolescent faci consultes de determinats malestars psicològics i, en lloc de demanar ajuda a professionals, aquests avatars donin consells inadequats.
«Hem d’ensenyar als joves a consumir informació, detectar notícies falses i desenvolupar pensament crític. Aquí, l’escola hi juga un paper important»
En l’adolescència, els vincles amb la família i els seus iguals són un escut protector davant intents de suïcidi, conductes autolesives i soledat. Un ‘amic’ virtual no es pot comparar a amics de veritat a l’institut.
El problema que estem detectant és que la IA és cada vegada més sofisticada i perfecta i pot desenvolupar amb l’adolescent una falsa empatia cada vegada més pròxima a la realitat.
Quin és el principal risc?
Dificulta que els joves demanin ajuda a professionals que, de veritat, saben de salut mental. Per exemple, un noi de 14 anys diu a un avatar d’IA: «Em sento buit». I l’avatar li dirà que és comú i que faci exercicis de respiració. Un terapeuta, no obstant, indagarà i voldrà entendre què significa estar buit.
I intentarà canviar la conducta problemàtica.
Exacte. La IA, en el dia d’avui, no té aquesta capacitat. Mai hauria de substituir un terapeuta. Però estem veient que molts adolescents no en són conscients. ‘The Lancet’ va publicar que fins a un 30% dels xavals que havien consultat els avatars d’IA consideraven que eren més proclius a continuar preguntant dubtes a la IA. Aquests joves tenen un problema i, en lloc d’acudir a la seva mare o a un amic, van a la IA. Un amic és infinitament més útil que la IA, però a la IA la tenim a la butxaca. El que passarà és que els xavals amb habilitats socials empobrides perdran l’interès per relacionar-se amb els seus iguals.
«En l’adolescència, un temps excessiu de xarxes socials està relacionat amb problemes emocionals, trastorns alimentaris, depressió, ansietat i ‘bullying’»
Les famílies també hem d’actuar.
La IA està desbancant les xarxes socials. Toca informar-nos sobre IA, però partim amb un avantatge: ja hem après la lliçó de les xarxes socials, els efectes negatius dels quals els descobrim més tard. Ara estem més previnguts.
Què s’ha de fer amb les xarxes socials?
El primer, regular. Està clar, cal legislar. Hi ha un avantprojecte de llei que no sabem on és, però hi és. Necessitem verificadors d’edat més potents i fiables. També fa falta millorar la transparència i l’ètica dels algoritmes i de la IA, que en aquests àmbits tenen moltes fissures. Des d’edats primerenques, hem d’ensenyar als joves a consumir informació, detectar notícies falses i desenvolupar pensament crític. Aquí juguen un paper important les escoles i els instituts.
En la seva consulta hi ha xavals que passen 7 o 8 hores diàries amb el mòbil o tauleta, tot i que n’hi ha que hi estan fins a 11 hores. Què els diria a totes aquestes mares i pares que pensen que són casos extrems i que a ells no els passarà?
Els convidaria a detectar qualsevol senyal d’alarma. Per exemple, canvis de conducta sobtats i significatius, falta de son, baixada de rendiment acadèmic, discussions, irritabilitat... Jo també soc pare i sempre recomano el mateix: restringir, acompanyar i educar. Restringir a través del control parental i els límits de temps. Acompanyar significa mostrar interès cap al que consumeixen els teus fills, debatre amb ells sobre xarxes socials i notícies. I educar en el respecte i l’empatia.
L’abús tarda a detectar-se perquè són hàbits normalitzats, al contrari del que passa amb un altre problema que sí que genera rebuig social, les drogues. Està ben vist que siguem pares molt ocupats i estem sempre enganxats al mòbil.
És el ritme accelerat que ens imposa la vida, però també hi ha falses creences sobre la productivitat i aquesta velocitat. Quina llegenda. No podem estar connectats tota l’estona i estar permanentment visibles i responent ‘e-mails’. No és veritat que així siguem més útils. Necessitem temps per reflexionar i per compartir amb fills. Segur que així ens sentim millor i som més productius.
Oi que ens arrisquem si no posem límit a l’abús de pantalles?
En l’adolescència, un temps excessiu de pantalles, i més concretament de xarxes socials, està relacionat amb problemes emocionals i trastorns de conducta alimentària. També depressió, ansietat i risc de ‘bullying’.
