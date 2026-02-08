668 euros per aconseguir els papers
Les llargues esperes que es produeixen per regularitzar persones immigrants estan fent que proliferin fraus com assessories que prometen escurçar els temps per centenars d’euros. Les entitats demanen calma i uns circuits de participació clars per evitar estafes. El Govern recorda que cal informar-se per "fonts oficials".
Pau Lizana Manuel
Malgrat que el reial decret que farà realitat la regularització extraordinària de migrants encara ha de superar diversos tràmits per estar aprovat definitivament –i que amb tota seguretat el termini per rebre sol·licituds no es farà fins a principis d’abril–, el nerviosisme per accedir a la mesura ja s’ha fet palpable. Prova d’això són les llargues cues que s’han produït aquestes setmanes en alguns consolats o les queixes del principal sindicat dels funcionaris de l’Administració que temen no poder absorbir la càrrega de treball que suposarien els almenys 500.000 expedients que el Govern calcula tractar.
Així, comencen a preocupar les sospitoses ofertes d’assessorament jurídic que es deixen veure per les xarxes socials i que arriben a molts dels migrants interessats a accedir a la mesura. "En les nostres consultes, desgraciadament, estem rebent molts casos i estem fent molt èmfasi en què les persones mantinguin la calma i no caiguin en aquestes trampes", explica la Fundació Migra Studium.
Són ofertes que, per un preu que pot pujar a diversos centenars d’euros, garanteixen l’èxit de la regularització, malgrat que encara no hi hagi una data confirmada per poder començar a entregar la documentació. "668 euros. Es paga en dos terminis [...] La idea és que es tingui tot llest per al març del 2026 segur i es comença a pujar [a tramitar la documentació] l’1 d’abril", explica una oferta que va arribar a una de les usuaries de l’oenagé T’acompanyem.
"Oferir un servei amb garantia d’èxit sense una normativa sectorial específica que el reguli no és il·legal en si mateix, però és extremadament arriscat i sovint pot constituir un engany", recorden des de Migra Studium. "El que no es pot fer és enganyar les persones i aprofitar-se de la seva situació de vulnerabilitat per obtenir un benefici indegut", afegeixen. "En molts casos, les persones que hi acaben caient, fa anys que esperen regularitzar la seva situació, i per això estan disposades a pagar quantitats desproporcionades".
Assessories gratuïtes
"Sempre ha passat amb els canvis de llei. Els serveis públics no donen l’abast per poder donar assessories gratuïtes a tota la gent que ho necessita i ells es busquen la vida", denuncia Soazig Noirault, directora operativa d’Inclusió de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD). "És ben normal que, pels temps de les tramitacions en Estrangeria, la gent s’espavili i els advocats juguin amb aquesta desesperació", afegeix la seva companya Mònica Plana.
"És el Govern el que hi pot fer alguna cosa" contra aquestes pràctiques, puntualitza pel seu costat Lamine Sarr, portaveu de RegularitzaciónYa, una de les plataformes impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular –firmada per més de 900 entitats– que ha acabat adoptant el Govern al Reial Decret. Sarr assegura que estan "treballant al màxim" per intentar frenar aquests fraus, però que és difícil que el seu missatge "arribi a tothom". Dimecres passat, la Secretaria d’Estat de Migracions va fer una "crida a la calma" i va demanar als interessats consultar "fonts oficials del Govern" per informar-se.
Les entitats socials, de moment, s’encarreguen de mantenir la calma entre les persones que atenen i que estan esperant que s’aprovi definitivament el decret, encara que tot apunta que tindran un paper destacat en la definició mateixa del circuit per entregar la documentació.
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Troballa històrica: Necrópolis amb 26 enterraments al Barri Vell de Girona
- El Girona fitxa un porter que no juga de fa dos anys
- El Trueta en blanc i negre: així era l'hospital dècades enrere
- Soler & Palau retorna la seva seu social a Catalunya vuit anys després
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- Les imatges del descobriment d'una necròpolis al Barri Vell de Girona