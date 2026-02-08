Prop del 80% de llars que reben l’Ingrés Mínim Vital tenen menors
La prestació de la Seguretat Social arriba a més de 10.000 famílies de les comarques gironines amb una mitjana de 475 euros mensuals
L’Ingrés Mínim Vital (IMV) continua ampliant la cobertura a Espanya. La perstació està dissenyada per garantir un nivell mínim de renda a les persones i les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.
A les comarques gironines, segons el darrer balanç de la Seguretat Social de l’any passat, fins a 10.705 llars, amb més de 37.000 persones, rebien l’IMV. Una mica més de la meitat dels titulars són dones, i el 76% de les llars tenen menors a càrrec, incloent 1.540 famílies monoparentals. L’import mitjà per unitat familiar a la província s’ha situat en 475,71 euros, amb un increment del 7,25% respecte a l’any anterior.
A nivell estatal, segons l’últim balanç del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, al desembre de 2025 l’IMV arribava a 799.553 llars, amb un total de 2.441.647 persones beneficiàries, gairebé un milió de les quals són menors d’edat. La prestació mitjana se situava en 483,1 euros mensuals per llar, i la despesa total va ascendir a 412 milions d’euros.
Amb l’inici del 2026, el govern espanyol ha anunciat un augment general de l’11,4% de les quanties de l’IMV, molt superior a l’IPC, per salvaguardar el poder adquisitiu de les famílies i reduir la pobresa i exclusió social. La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, destaca que l’objectiu és garantir que aquesta prestació sigui digna i suficient, especialment per a les famílies amb menors, cobrir necessitats bàsiques com la vivenda i l’alimentació, i reforçar la protecció dels joves i de les persones en situació de vulnerabilitat.
Facilitar l’accés a la prestació
«Conscients de les dificultats concretes dels més joves, hem incorporat millores a l’IMV que els facilitin l’accés a la prestació quan estan en situació de vulnerabilitat», explica Elma Saiz. Per exemple, poden sol·licitar l’ajut persones més grans de 18 anys o menors emancipats amb fills o filles a càrrec. I s’ha reduït el període de vida independent per als joves de menys de 30 anys, de 3 a 2 anys.
Els requisits per sol·licitar aquesta ajuda inclouen: tenir residència legal i efectiva a Espanya durant almenys un any, estar en situació de vulnerabilitat econòmica (ingressos i patrimoni per sota del llindar establert) i tenir entre 23 i 65 anys, amb excepcions per a joves extutelats i famílies amb menors a càrrec.
El pagament de l’IMV es fa en 12 mensualitats, a través de transferència bancària i habitualment a l’inici de cada mes. El dret a percebre’l comença a aplicar-se des del mes següent a la presentació de la sol·licitud.
La Seguretat Social ofereix dues vies per tramitar la prestació: presencialment, amb cita prèvia a una oficina, o en línia, a través de la seu electrònica.
L’IMV és compatible amb les rendes del treball i inclou incentius per afavorir la inserció laboral i millorar les condicions de vida de les famílies. Així mateix, el nou sistema de doble revisió d’ingressos implantat permet a les famílies conèixer amb antelació l’actualització de la seva prestació. Com a conseqüència, des de maig, els beneficiaris ja saben si, en funció dels ingressos de l’any anterior, la seva prestació s’incrementarà, es reduirà o s’extingirà.
