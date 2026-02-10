Entrevista | Anna Moré Terapeuta de la pell
«Ens hem tornat una mica ximples i hem demonitzat el sol»
"Avui, qualsevol persona que tingui un negoci es juga la pell cada dia"
Anna Moré és terapeuta de la pell especialitzada en pells greixoses, acne i alteracions cutànies complexes. Després d’anys treballant amb clients que provaven tractaments agressius sense obtenir resultats, va desenvolupar la seva pròpia metodologia i va fundar The Natural One, on al tractanent dermatològic suma regulació de l’estrès i la psicoteràpia.
S’ha jugat mai la pell?
I tant, moltes vegades. Avui en dia, qualsevol persona que tingui un negoci es juga la pell cada dia.
Per què creixen, les afeccions cutànies?
Perquè hi ha molta oferta cosmetològica i la gent té una falta de coneixement de com és realment la seva pell: què li passa, què necessita, què li sobra... i ens deixem influir per les xarxes socials. Quan jo era jove hi havia poques marques de cosmètica, avui et pots tornar boig. La gent va molt, molt perduda.
No totes aquestes marques són bones?
No vull dir que una marca sigui dolenta. Nosaltres tenim marca i laboratori propi, i per tant sé perfectament que abans de posar un producte al mercat ha de passar tota una sèrie d’inspeccions i complir uns requisits. El que passa és que hi ha un desconeixement important de la nostra pell. No tothom, és clar, també hi ha gent que se’n preocupa.
Ens hi va la pell.
Hi ha clients que ja venen amb les seves fórmules perquè els les desenvolupem. Una vegada va venir un senyor que no tenia res a veure amb la cosmètica, però anava a fires i volia fer un producte amb una sèrie de característiques naturals. «Vull un producte que no em doni problemes», va recalcar. Li vam explicar quins requisits hauria de complir el producte i llavors el senyor va voler, tant sí com no, que li fes com una petita formació perquè ell pogués explicar als seus clients el perquè d’aquell producte amb aquells components i amb aquella textura. És agraït comprovar que hi ha qui s’ho pren així de seriosament.
Com que no tenim la consciència de com hauria de ser un sabó de respectuós, ens alterem la pell amb qualsevol sabó pel fet que fa bona olor, o molta escuma...
En general la, tractem malament, la nostra pell?
Sí, moltes vegades, sí. Sovint preguntes a algú què es posa a la pell, i et respon que no fa servir cap producte. I això és impossible, perquè ja només el sabó de la dutxa és un cosmètic. Com que no tenim la consciència de com hauria de ser un sabó de respectuós, ens alterem la pell amb qualsevol sabó pel fet que fa bona olor, o molta escuma... tota una sèrie de coses que no són les que hem de tenir en compte per aconseguir que un producte sigui beneficiós. Al contrari. I el mateix fem amb els perfums.
També hem d’anar-hi amb compte?
Els perfums porten molts al·lèrgens. Ja quan vaig començar a formular aquesta línia, mai no vaig voler perfums, perquè sé que són fotosensibilitzants, fotoal·lèrgics... I això que no havia vist mai una fitxa tècnica d’un perfum, però des que tenim laboratori tinc accés a les fitxes tècniques dels perfums. Si veus els ingredients amb la quantitat d’al·lèrgens que té, val la pena tenir-ho en compte. Si la gent està cada dia més sensible pel que fa a la pell, hem de tenir cura de no posar-hi components agressius.
Quina és la pell més delicada del cos?
La cara, els ulls, les parpelles.... Hi ha persones que també tenen la pell del cos molt delicada, però la cara és molt sensible.
Qui dels costums dermatològics que la gent sol tenir, li posa la pell de gallina?
Uf, n’hi ha tants que li faria una llista que Déu n’hi do. Miri, la gent es pensa que comprant un producte exfoliant se li trauran els punts negres i tota aquesta sèrie de taques, barbs i lesions que no estan infectades, fins i tot les infectades. Comencen a posar-se peelings exfoliants formulats amb àcids o amb una base de retinol, que ara s’ha posat de moda. I és brutal, com crema la pell. Clar, això el que fa és danyar-la, jo no ho aconsello. Ara bé, mires Instagram, jo que segueixo alguns dermatòlegs i veig el que venen, i dic, verge santa. I la gent s’ho compra.
Seria millor que fóssim com les serps, que canvien la pell de tant en tant?
Pràcticament fem el mateix, perquè la pell té un procés de regeneració de vint-i-vuit dies. Des que neix una cèl·lula, la capa més baixa, fins que aquesta cèl·lula arriba a la capa superior, la capa que nosaltres toquem, que en diem les cèl·lules mortes, té un procés de vint-i-vuit dies. Ve a ser el que diu vostè de les serps. Ara bé, això s’ha d’acompanyar amb productes respectuosos i cal aplicar principis actius que aportin beneficis a la pell. No que restin, sinó que sumin. Clar, tot això s’ha de tenir en compte. Avui en dia que s’ha posat tan de moda tot el tema natural, que la gent es compra olis i coses així, no ajuda gens. Al contrari, quan jo estudiava, se’ns deia: l’oli es posa per a fregir. Doncs això és el que passa.
Pell morena o pell blanca?
Últimament ens hem tornat una mica ximples i hem demonitzat el sol, quan té moltes propietats. Això és com tot, és com beure una copeta de vi o dues ampolles. A mi una copeta ja em tomba, imagini que prenc una o dues ampolles. El sol és necessari, perquè és l’únic que activa la síntesi de l’hormona D, que en diuen vitamina D, però realment és una hormona. És important entendre que el sol és saludable. Antigament, els hospitals posaven els malalts en una sala amb grans finestrals perquè els toqués el sol. Ja veu com ens hem tornat, abans el sol era saludable i avui «ui, no toquis el sol». Home, el que no li aconsello és que es socarrimi durant quatre hores a l’hora punta.
Mires Instagram, jo que segueixo alguns dermatòlegs i veig el que venen, i dic, verge santa. I la gent s’ho compra
Jo, sempre amb gorra.
En referència al sol hi ha una cosa molt important, i és que sovint no es dona la informació de com ha d’estar aquella pell de preparada perquè, d’alguna manera, no es cremi o no surtin taques. Les taques no són més que una defensa natural de la pell. El que hem de fer els professionals és donar la informació de què necessita la persona per tenir de manera natural la seva pròpia melanina i que li quedi un moreno més bonic i més durador. De passada, evitarà que li surtin taques. Cal tenir en compte totes aquestes coses, però la gent es limita a culpar el sol.
El sol és una víctima més dels temps que ens toca viure?
Quan era joveneta, la portada d’una revista deia que el sol provocava acne. Això no és veritat. Si de cas, el que provocava l’acne eren els productes solars que aleshores es comercialitzaven. Et posaves protecció solar i et creava una quantitat de lesions d’acne que s’atribuïen al sol. Ara això ha canviat, en la majoria de productes solars es perfila més la fórmula. Cada dia les fórmules són més acurades.
Una persona amb la pell fina és més atractiva?
Que una persona sigui atractiva no només depèn de la pell, depèn de moltes altres coses. Algú pot tenir la pell fina i molt desestructurada o desequilibrada. I una pell més gruixuda, que seria una pell amb més greix, si es cuida bé, és una pell preciosa, perquè aquestes s’arruguen menys. Ara bé, necessiten una cura especial. Totes les pells són maques, també depèn de la persona. Cada persona, per la seva idiosincràsia, tindrà la pell que necessiti tenir. Per exemple, una persona sensible tindrà una pell molt dedicada.
La pell com a reflex de la personalitat?
Tu mires una persona i es queda vermella i ja saps que aquesta persona és molt sensible, vés amb compte amb el que li dius perquè està a flor de pell. Depèn de molts factors, tot plegat.
