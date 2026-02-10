Longevitat i benestar global, des de l'Empordà: "Si no vivim millor, no té sentit"
La gironina Noèlia Jiménez, directora de Dermika Longevity, avisa: "Una persona estressada, en alerta constant, que no descansa bé... té moltes paperetes per envellir pitjor"
Laura Estirado
A Torre Mirona, la longevitat deixa de ser un concepte de laboratori per aterrar en un escenari molt concret: una clínica boutique, discreta i pensada per abaixar revolucions. "Només sortir de la ciutat i començar a veure aquest paisatge que tenim aquí... El teu estat anímic ja canvia", afirma Noèlia Jiménez, directora de Dermika Longevity, instal·lada en aquest paratge entre golf i muntanyes nevades.
"La longevitat no és el futur, ja és més que el present", observa Jiménez. Espanya viu un auge de clíniques i centres que prometen alguna cosa més que veure’s bé: la nova obsessió és viure més, sí, però, sobretot, viure millor. I en aquest mapa en expansió, Jiménez lidera un projecte que vol diferenciar-se dels temples cinc estrelles que hi ha disseminats per la Costa del Sol andalusa o a les costes Blanca i de l’Azahar del País Valencià.
La clínica va obrir a finals del juliol passat, en un enclavament que durant dues dècades havia sigut un spa prèmium però que, després de la crisi del 2008, havia anat canviant de mans fins a convertir-se en el lloc perfecte que Jiménez buscava per a la seva proposta.
"Espanya, sobretot per la ubicació que té, tindrà molt pes en aquest boom –afirma la Noèlia–. Ja fa un temps que parlem de longevitat i benestar global, però ara és quan realment creixerà", avança.
Segons un informe de Global Wellness Institute (GWI), Espanya ocupa el lloc 14è en àmbit mundial per mida de mercat de benestar, amb una facturació de 83.000 milions de dòlars (2020-2022), i és una destinació líder en turisme de benestar, sent el segon a Europa (per darrere de França) i cinquè en àmbit global (per darrere dels EUA) en aquesta categoria.
El context no és casual. Mentre països com els EUA o Suïssa fa anys que normalitzen aquest tipus de clíniques, a Espanya el fenomen comença a consolidar-se. "Fins ara, les grans clíniques de longevitat eren de luxe i estaven molt lligades a destinacions de costa com Marbella, la Costa del Sol o Alacant", explica Jiménez.
"Necessitava un entorn natural per fer la proposta que jo volia", recorda. "Aquí no vens a un luxe ostentós", aclareix. "No som una gran clínica amb hotel cinc estrelles. Som una clínica boutique, amb un tracte molt personalitzat, molt proper, i amb molta cura del detall", respon.
El centre no compta amb allotjament propi, però s’integra en el resort de Torre Mirona, envoltat d’hotels de quatre i cinc estrelles. Una manera d’oferir una experiència prèmium sense artificis.
Parlar de Dermika Longevity és també parlar de la trajectòria de la seva fundadora. Noèlia Jiménez (Girona, 1972) acumula més de 30 anys d’experiència en estètica avançada, medicina estètica i regenerativa. El 2010 va obrir Dermika Estètica a Girona, amb una visió molt clara: aplicar una mirada mèdica i tecnològica a l’estètica en un moment en què aquest enfocament amb prou feines existia.
El següent pas va arribar el 2016, quan va incorporar fisioteràpia, nutrició, entrenament personal i psiconeuroimmunologia. A partir del 2019, el seu interès es va bolcar en el benestar conscient, l’entrenament de força, el ioga, la meditació i el biohacking. El resultat natural de tot aquest recorregut és Dermika Longevity.
Més enllà de l’estètica
La longevitat va més enllà de l’estètica. "Vivim més. I viure més significa qualitat de vida. Si no vivim millor, no té sentit", afirma.
Un dels conceptes clau a Dermika és la prevenció. "No esperem que aparegui la patologia. Ens avancem", relata. Com? A través de proves mèdiques específiques que permeten conèixer l’estat real de l’organisme: tests genètics i epigenètics, mineralogrames, analítiques completes o estudis d’estrès oxidatiu.
"Abaixar la inflamació és bàsic per millorar la salut", remarca. I juntament amb això, un altre gran pilar: el son. Una persona estressada, en alerta constant, que no descansa bé... té moltes paperetes per envellir pitjor".
