Les científiques espacials desperten vocacions entre les més petites
Quatre investigadores vinculades al sector afirmen que, tot i que en molts apartats continuen sent minoria, és més important que mai reivindicar el seu rol per fer caure barreres i estereotips
Valentina Raffio
Tots els nens i nenes somien ser astronautes. Però ara, en un any marcat per l’arribada de l’eclipsi del segle, l’enlairament de les noves missions a la Lluna i la brillantor d’una nova generació d’astronautes, en la qual per primera vegada s’integra l’espanyola Sara García, la fascinació pel cosmos està brillant més que mai. I és just aquí on les dones de l’espai, des d’astrònomes i astrofísiques fins a enginyeres i matemàtiques, estan aixecant la veu per reivindicar el seu paper en una indústria encara profundament masculina i recordar que l’univers no hi entén de fronteres ni de gèneres. «L’espai no discrimina. Si t’interessa, trobaràs el teu lloc», reivindica Ariadna Farrés, científica espanyola a la NASA, que aquesta setmana, amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència (11F), recorrerà diverses escoles per portar aquest missatge a nenes que somien tocar les estrelles. «En el cosmos no hi ha límits», afirma, orgullosa.
El sector espacial continua sent un dels àmbits científics i tecnològics amb més desequilibri de gènere. A escala global, s’estima que només el 30% de les professionals del sector són dones, una xifra que es repeteix en universitats, centres de recerca i agències espacials. Aquesta bretxa, afirmen les expertes, no respon a una falta de talent, sinó a una combinació de factors estructurals com ara l’aparició d’estereotips des d’edats primerenques que dissuadeixen moltes dones d’iniciar una carrera, l’escassa presència de referents femenins en el sector i una cultura professional que durant dècades ha estat dominada per homes. «Quan vaig començar a estudiar Física, les dones amb prou feines érem entre un 20% i un 30% i, tot i que en alguns àmbits s’han aconseguit millores, continuem sent minoria. En alguns països no arribem ni al 10%», explica Laura Tolós, investigadora científica del CSIC.
Més enllà de les xifres, moltes científiques coincideixen en el fet que les dones que aconsegueixen arribar al sector espacial han hagut de demostrar més per ser reconegudes. Segons afirma Farrés, matemàtica i especialista en dinàmica orbital a la NASA, «les dones que prosperen en aquest sector han de treballar el doble per ser vistes». «Nosaltres no en tenim prou de ser bones, hem de ser excel·lents, amb una trajectòria impecable i un compromís amb la feina que moltes vegades no s’exigeix de la mateixa manera als nostres companys de professió», afirma. En aquesta mateixa línia es pronuncia Marina Martínez, investigadora en ciències planetàries a la Goethe University de Frankfurt, que també reconeix haver sentit aquesta pressió al llarg de la seva carrera. «De vegades tens la sensació que has de lluitar més o demostrar més que els teus companys perquè se’t respecti i es reconegui que et mereixes ser allà», explica.
Referents pròximes
Conscients que la bretxa de gènere no es corregeix només des dels despatxos, cada vegada són més les científiques del sector espacial que han decidit implicar-se activament en la divulgació i l’educació per mostrar que les dones espacials brillen per si soles. La científica Estefanía Blanch, de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC-CSIC), explica, orgullosa, que fa anys que dedica part del seu temps a acostar la ciència espacial a nens i nenes, especialment en territoris allunyats dels grans nuclis urbans en els quals, normalment, les activitats de divulgació arriben menys. «Per a mi és molt important crear referents pròxims i mostrar que les científiques som persones normals i, sobretot, amb ganes d’entendre millor el món que ens envolta», explica aquesta investigadora, que ha sigut retratada en una exposició de la Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya com a mostra del fet que «les heroïnes de la ciència» no només són als llibres d’història, sinó que també es troben entre nosaltres.
També Laura Tolós, astrofísica i investigadora de l’IEEC-CSIC, relata amb orgull com participa de manera habitual en xerrades i tallers en escoles i instituts, convençuda que la tasca de visibilitzar referents femenins ha de començar molt abans que les nenes hagin de prendre decisions acadèmiques i se sentin dissuadides per la idea que la ciència no és per a elles. «És fonamental que les nenes vegin que una dona pot arribar a determinades posicions en ciència i que els biaixos de gènere, tot i que existeixen, no han de coartar la seva vocació», remarca. Des de la seva experiència a l’aula, Tolós afirma que les nenes, adolescents i joves també somien ser astronautes i treballar en el sector espacial però que, tot i així, moltes vegades es mostren més cohibides que els seus companys al preguntar sobre el tema. Per això, insisteix, «hem de crear espais segurs i pròxims, en els quals les nenes se sentin còmodes per expressar-se i veure’s reflectides en els que ja han recorregut aquest camí».
Aquest compromís per fer caure estereotips va un pas més enllà en el cas d’Ariadna Farrés i Marina Martínez, que formen part del projecte Hypatia, una iniciativa internacional de divulgació que des de fa diversos anys crea tripulacions exclusivament formades per dones per protagonitzar un viatge a un campament marcià a Utah o a l’Àrtic i, des d’allà, estudiar com seria viure en un altre planeta. Segons relaten aquestes científiques, el seu objectiu és mostrar que les dones no només poden treballar a l’espai, sinó que també poden liderar missions, prendre decisions i ocupar el centre del relat científic que inspira les generacions que algun dia podrien fer realitat aquests viatges.
