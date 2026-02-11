El talent femení que transforma la ciència i la tecnologia des del Bages
Quatre professionals del Bages vinculades a l'àmbit STEM analitzen la seva trajectòria aportant una visió estratègica sobre el lideratge i el talent femení en la ciència i tecnologia
Redacció
La ciència, durant segles, va ser un relat escrit en masculí. Un mapa on els noms de dona quedaven relegats a les notes al peu de pàgina. Avui, aquesta geografia està canviant, però el rastre de la desigualtat persisteix. Segons el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, encara que les aules s'omplen de talent femení, la presència de dones en les enginyeries i en la recerca del sector privat continua sent una assignatura pendent. Aquest suplement neix per a posar rostre i ànima a aquestes estadístiques. A través de quatre trajectòries vinculades al Bages, teixim un perfil d'ambició i rigor tècnic. La història de quatre dones que no sols ocupen el seu lloc en el món STEM, un acrònim en anglès per a Ciència (Science), Tecnologia (Tecnology), Enginyeria (Engineering) i Matemàtiques (Mathematics), sinó que ho estan redissenyant per a les que vindran darrere.
Gemma Fontané Pinyot, consultora SEO, Analítica Digital i Directora d'Orvit Digital
A Manresa, la intersecció entre la comunicació i la tecnologia té nom propi: Gemma Fontané Pinyot. Amb 32 anys, aquesta consultora SEO i Analítica Digital és cofundadora d'Orvit Digital. Nascuda a la capital del Bages i formada a l'Institut Lluís de Peguera, la seva trajectòria combina periodisme, dades i tecnologia. Després de graduar-se a la Universitat de Lleida i cursar un màster en Màrqueting Digital, Fontané va apostar per l'autoformació en àmbits com Python, l'estadística i la programació web per oferir els millors resultats en un sector en constant canvi.
Aquesta especialització li va permetre passar de fer pràctiques en mitjans a liderar projectes internacionals i participar com a ponent a Londres, París i Amsterdam. Una experiència que li va permetre consolidar la seva trajectòria i teixir vincles internacionals. Ara, com a cofundadora i directora d'Orvit Digital, amb seu a Manresa, la seva responsabilitat principal és definir l'estratègia dels projectes per aconseguir resultats, així com les accions de l'equip i les relacions amb els clients.
“El que més m'agrada del meu dia a dia és poder definir les estratègies basades en dades i resultats"
Fontané recorda que fa set anys hi havia pocs referents femenins en SEO. Per a ella, trobar comunitats internacionals de dones i una mentora professional va ser clau per a dissenyar com volia que fos la seva carrera professional. De cara al futur, creu que les posicions directives requereixen un doble perfil en el qual es combini un coneixement tècnic i capacitat de liderar persones amb flexibilitat. El seu missatge per a les dones joves és buscar referents, que no tinguin por d'equivocar-se. "Al principi, conèixer a altres dones que ja estan on vols arribar és clau per a inspirar-te i creure en tu mateixa. A partir d'aquí, tot depèn de la dedicació, l'esforç i les ganes de continuar aprenent cada dia".
Gemma Pascual Carrera, directora de R+D+i en Gasos Research Innovation and Technology (GRIT)
Gemma Pascual Carrear, de 31 anys, encarna la força de l'enginyeria a un entorn marcadament masculí. Nascuda a Sant Fruitós de Bages, ocupa la direcció de R+D+i en Gases Research Innovation and Technology (GRIT), a Avinyó, on es desenvolupa la tecnologia per al tractament de gasos industrials. És doble graduada en Enginyeria Química i Disseny Tèxtil per la UPC, amb dos màsters de l'IQS en Enginyeria Química i Gestió d'Empresa Industrial.
La seva carrera al GRIT va començar el 2020 amb la seva participació en projectes des del laboratori fins a la construcció de plantes industrials. Després de liderar un projecte pioner a Europa de regeneració de refrigerants i muntar una planta a Houston (Texas), l'any 2023 va ser nominada com a directora de l'I+D. Ara lidera un equip de vuit enginyers i forma part del comitè de direcció d'empresa. De fet, quan la van promocionar a directora va ser escollida dins d'un departament amb una presència femenina reduïda i ara dirigeix un equip format íntegrament per homes, el que demostra que el talent i la capacitat no són qualitats només masculines.
"Entrar a STEM també significa poder posar límits, equivocar-se i exigir condicions dignes"
Gemma Pascual posa el focus a les micro barreres i els estereotips arrelats i que encara qüestionen el lideratge femení a la indústria, davant dels quals proposa una combinació de fermesa i normalització. L'enginyera assenyala que el vertader repte del sector no és la falta de dones formades, sinó unes estructures rígides i una cultura productiva que dificulten la conciliació i la progressió real. Per tot això, reivindica un espai on les dones no hagin de ser excepcionals per a ser respectades, sinó encoratjar-les a teixir aliances, a imposar els seus propis límits i a utilitzar el pensament crític per a transformar un sistema que encara no està dissenyat per a elles.
Alexa Moseguí Saladié, directora de Software i Data a Near Space Labs
Alexa Moseguí Saladié (32 anys) és la directora de Software i Data a Near Space Labs, una startup que capta imatges aèries en alta resolució des de l'estratosfera. Nascuda a Manresa i formada per l'Institut Pius i Quer, va iniciar el seu camí en la investigació a la UPF, on es va graduar en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals. Després, a través del programa Erasmus Mundus, va estudiar l'últim semestre del màster i la seva tesi al Fraunhfer Institut d'Alemanya, on es va especialitzar en biometria i intel·ligència artificial, descobrint la seva passió per crear solucions tecnològiques inexistents.
Després de treballar en projectes de caràcter social, com l'entrenador virtual EMPHATIC a la Universitat de Barcelona, va fer el salt al sector privat i va començar a treballar a Near Space Labs. Allà, en cinc anys, es va convertir en la directora de Software i Data, liderant quatre equips tècnics i gestionant tot el processament d'imatges captades des de l'estratosfera amb una visió estratègica i global.
"Encara cal treballar en la visibilitat, la captació de talent femení i la conciliació”.
Moseguí valora positivament treballar amb una dona CEO, tot i que percep que, en ésser dona, habitualment ha de demostrar una mica més per ser presa seriosament. Creu que el futur del sector passa per models de treball més flexibles i per ampliar els estils de lideratge, animant a les noves generacions a veure la tecnologia com a una disciplina creativa. "Tot es redueix a resoldre problemes i a trobar maneres noves d'entendre o construir coses".
Laura Ferrer Font, responsable de Relacions Científiques a Beckton Dickinson Biosciences
La trajectòria de la Laura Ferrer Font, de 37 anys, doctora en Bioquímica, destaca per la seva gran experiència internacional. Nascuda a Navacles i formada a l'IES Lacetània, la seva carrera va fer un salt quan va marxar a Nova Zelanda per fer el seu postdoctorat al Malagham Institute. Allà es va convertir en un referent en citometria espectral, una tecnologia puntera que li va permetre liderar equips en un entorn científic d'alt nivell.
La maternitat va ser el motiu pel qual va haver de tornar a Catalunya i, tot i la incertesa inicial, el seu perfil altament especialitzat li va permetre trobar una oportunitat al Beckton Dickinson Biosciences (futura Waters) com a responsable de Relacions Científiques. Actualment, treballa en remot des de Catalunya per a una seu a Califòrnia, gestionant col·laboracions amb investigadors d'elit de tot el món. Un rol que l'obliga a mantenir una agenda internacional intensa i a viatjar mensualment als Estats Units, combinant la visió de negoci amb l'execució científica de gran impacte.
"És difícil conciliar, vaig haver de reduir hores i treballar de forma més estratègica per a arribar a tot"
Ferrer és honesta sobre el repte de la conciliació: "Aquí és on tot es descompensa, sobretot per qüestions biològiques". En el seu cas, la flexibilitat ha sigut vital per combinar una carrera directiva amb una criança present. Per a ella, l'èxit actual no només resideix en el reconeixement professional, sinó en la capacitat de gestionar el temps per a gaudir de la seva família sense renunciar a la seva passió per la ciència.
