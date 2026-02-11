Temeritats a peu: un terç dels vianants caminen distrets amb el mòbil
Quatre de cada 10 accidents greus amb vianants involucrats estan relacionats amb travessar el semàfor en vermell o fora del pas zebra
Glòria Ayuso
Conegut és que la principal causa dels accidents de trànsit és la distracció del conductor, motivada en primer lloc per la manipulació del mòbil. Una cosa similar passa quan es camina pel carrer. Un terç dels vianants caminen distrets amb el mòbil, i fins i tot travessen la calçada fent ús del dispositiu, cosa que pot generar situacions de risc.
Les observacions a peu de carrer realitzades pel primer Baròmetre del RACC de la Mobilitat dels Vianants a Barcelona confirmen aquesta tendència. Travessar mirant la pantalla escrivint un missatge o consultant qualsevol informació comporta perill quan es comparteix l’espai amb altres actors. Hi ha situacions més perilloses que d’altres. Per exemple, els carrils bici bidireccionals en què el patinet circula a velocitat pels dos costats, que units a la distracció del vianant amb un mòbil poden generar més risc.
Tot això passa fins i tot quan un 60% dels vianants, preguntats per aquesta qüestió, admeten que veure altres vianants caminar mentre interactuen amb el mòbil els genera igualment inseguretat viària. Només topar amb grans grups al mig del carrer els provoca d’alguna manera més sensació d’inseguretat.
Aquest comportament augmenta a les plataformes úniques, en les quals no hi ha diferent rasant al paviment entre la calçada i la vorera. Sobre el paper, el vianant té la prioritat i se sent més segur. No obstant, es tracta de vies que es comparteixen amb els vehicles, que no sempre respecten aquest ordre de les coses. "A Finlàndia fa sis anys ja hi havia prohibició de l’ús dels mòbils per al vianant", va destacar ahir el president del RACC, Josep Mateu, durant la presentació de l’informe.
Tenen també situacions de perill els carrils bici en què se circula a gran velocitat
Temeritats a peu
En la meitat dels accidents la causa no rau en el comportament dels vianants. Però també s’ha de tenir en compte que, segons l’estudi, quatre de cada 10 accidents van ser motivats per l’acció del vianant. Un 20% dels accidents greus van ser perquè el vianant va creuar en vermell, una cosa que acostumen a fer un terç dels vianants. Aquest últim comportament també es dona en la mateixa proporció entre les persones majors de 70 anys. Així mateix, segons quantifica l’estudi, també dos de cada 10 vianants observats creuen fora del pas de vianants o ho fan sense comprovar si s’acosta algun vehicle. Així mateix, el 7% espera per creuar sobre el carril bici.
No obstant, només un de cada 10 enquestats considera que s’hauria de sancionar els vianants que caminen distrets amb el mòbil o que tenen comportaments que posen en risc la seguretat d’altres usuaris. Aquest percentatge augmenta entre les persones de més de 70 anys: dos de cada 10 es mostren a favor d’aquesta mesura.
