Compte amb Netflix: l’estafa que et vol buidar el banc

Un correu aparentment “oficial” t’empeny a actualitzar el pagament… i pot acabar robant-te les credencials i les dades de la targeta.

Què està passant amb Netflix?

Abril Benítez

La Guàrdia Civil ha alertat a les xarxes d’una nova campanya de phishing que suplanta Netflix mitjançant correus electrònics. El missatge avisa que no s’ha pogut completar el pagament i pressiona la víctima perquè l’actualitzi per continuar utilitzant la plataforma.

L’engany és perillós perquè el correu està ben escrit i redirigeix a una pàgina falsa molt semblant al portal d’inici de sessió de Netflix. L’objectiu és capturar les credencials d’accés, les dades de facturació i la informació de la targeta, i en alguns casos fins i tot fan passar la víctima per una “operació matemàtica” per donar sensació de seguretat abans d’arribar al formulari.

Abans d’introduir cap dada: què has de fer

Abans de clicar cap enllaç, revisa el remitent i comprova que el domini sigui l’oficial: sovint no ho és. Si tens dubtes, no facis servir el botó del correu: entra directament a l’app o al web oficial i revisa el teu compte des d’allà.

Si ja has accedit a l’enllaç i has facilitat dades, actua de seguida: truca al banc per bloquejar moviments sospitosos i la targeta, guarda captures i proves, canvia contrasenyes (Netflix i qualsevol altre servei on la repetissis) i presenta denúncia. També pots reportar el correu als canals d’incidents per ajudar a identificar la campanya i protegir altres usuaris.

