WhatsApp, en el punt de mira: alerta per una escletxa de seguretat
T’expliquem com frenar-ho desactivant la descàrrega automàtica d’arxius i ajustant la privacitat dels grups
WhatsApp torna a estar al focus per una possible vulnerabilitat que, segons Malwarebytes i Project Zero (Google), podria facilitar que arxius multimèdia maliciosos es descarreguin automàticament al mòbil, sobretot en dispositius Android.
El problema és que et poden afegir a un grup i fer-te arribar un fitxer que es baixi sense que tu hagis de tocar res. Per reduir el risc, la mesura més efectiva és bloquejar les descàrregues automàtiques.
Com evitar que se’t descarregui un virus (desactiva la descàrrega automàtica)
- Obre WhatsApp
- Menú de tres punts (a dalt a la dreta) → Ajustos
- Emmagatzematge i dades
- Descàrrega automàtica de continguts multimèdia: entra a Dades mòbils, Wi-Fi i Roaming
- A Fotos, Àudio, Vídeo i Documents, selecciona Mai
Així, cap fitxer no es baixarà sol: només es descarregarà si ho autoritzes manualment.
Extra de protecció: limita qui et pot afegir a grups
Ves a Ajustos > Privacitat > Grups i canvia-ho perquè, en lloc de “tothom”, només els teus contactes et puguin afegir a grups. Això ajuda a evitar grups amb números desconeguts utilitzats per fer arribar contingut maliciós.
