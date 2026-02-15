Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
L'error més habitual és posar la V-16 i oblidar els warnings; les sancions poden arribar als 200 €, i portar una balisa no homologada també es multa amb 80 €
Des que la balisa V-16 s’ha convertit en la protagonista dels kits d’emergència, s’ha instal·lat una falsa sensació de seguretat: molts conductors la col·loquen i donen el tema per resolt. Però la Guàrdia Civil avisa que aquesta pràctica està generant un problema real a la carretera: la balisa no substitueix els llums d’emergència, i usar-la “a mitges” pot ser perillós… i sancionable.
El punt crític és que, en una avaria, accident o immobilització, el primer que veu qui s’acosta no és la balisa, sinó els quatre intermitents (el triangle vermell del quadre). Especialment amb poca visibilitat o trànsit intens, confiar només en la V-16 pot fer que els altres no reaccionin a temps. Per això, Trànsit insisteix: V-16 + warnings, sempre junts.
Sancions: què et pot costar un ús incorrecte
Les multes no només tenen a veure amb la balisa: també amb com fas servir els llums. D’una banda, no encendre els warnings quan el vehicle queda aturat a la via o no senyalitzar una frenada brusca que creï perill pot comportar sancions de fins a 200 €. D’altra banda, fer servir els llums d’emergència com a “excusa” per parades indegudes, doble fila o retencions sense una immobilització real també pot acabar en multes d’entre 80 i 200 €.
Incògnites i confusió: quan s’han d’encendre (i quan no)
Aquí és on molts conductors s’hi perden: no sempre és clar què es considera “immobilització” i quan els warnings passen de ser una mesura de seguretat a una mala pràctica sancionable. Aquest marge d’interpretació és el que fa que hi hagi dubtes, discussions i la sensació que “et poden multar per qualsevol cosa” si no actues de manera impecable.
Compte amb els fraus: balises “legals” que no ho són
Un altre problema és la compra impulsiva: han proliferat balises venudes com a “vàlides” o “oficials” que després no estan homologades. I aquí la sanció també existeix: no portar la balisa o portar-ne una no homologada es castiga amb 80 €. Dit en plata: pots pagar per un dispositiu inútil… i a sobre acabar multat.
Com evitar problemes: el mínim que has de fer
Guarda la V-16 en un lloc accessible (guantera o lateral), i quan l’hagis d’usar col·loca-la al punt més alt possible del vehicle, idealment al sostre. I sobretot: activa immediatament els quatre intermitents. La combinació dels dos avisos és el que realment redueix el risc d’accident i et treu del punt de mira de les sancions.
