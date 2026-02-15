Guanya 1 milió amb un “rasca”… i la jutgessa l’obliga a compartir-lo per un pacte de paraula
Haurà d’entregar 100.000 € del premi d’1.000.000 € al seu company de feina
El cas del “rasca” que acaba als jutjats
Un veí de Tomiño (Galícia) ha estat condemnat per una jutgessa de Tui a pagar 100.000 euros a un company de feina després d’haver guanyat 1.000.000 d’euros amb un “rasca” de l’ONCE.
Segons la sentència, tots dos feia anys que jugaven plegats i havien acordat verbalment que, si a un li tocava el premi gros, donaria 100.000 euros a l’altre. La sort va arribar el 31 de juliol de 2022, quan van comprar el “Rasca Mega Millonario” i el bitllet premiat va ser el del condemnat.
El problema va esclatar quan el guanyador no va complir el tracte i l’altre va presentar una demanda civil per reclamar la part acordada, tot i que no hi havia cap document signat que recollís aquell pacte.
La jutgessa, però, dona per provat que l’acord existia gràcies a testimonis i sobretot a una gravació d’una conversa telefònica en què el guanyador reconeix “de manera constant i clara” el pacte (encara que després el negués al jutjat). La resolució obliga a pagar els 100.000 euros més interessos, i encara es pot recórrer.
I el gran aprenentatge —el que MAI HAS DE FER perquè no et passi— és jugar “en parella” amb pactes de paraula: mai acordis repartiments sense deixar-ho per escrit, mai barregis compres i diners si no hi ha un document clar, i mai confiïs que “ja ens arreglarem” si toca, perquè quan hi ha un premi gros pel mig, els malentesos (i els jutjats) són a tocar.
