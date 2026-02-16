Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: "Posen en risc vides"
El Consell General d’Infermeria adverteix que és "un moviment molt perillós per a centenars de dones que són mal assessorades per ‘llevadores tradicionals’ que no tenen cap formació"
Nieves Salinas
El Consell General d’Infermeria (CGE) ha alertat el Ministeri de Sanitat del perill que suposa la intervenció d’un grup de doules, anomenat BRUJAS (Brigada Revolucionària Unida per la Justícia, l’Autonomia i el Sagrat), «en la salut de les dones embarassades que contracten els seus serveis i posen en risc també la integritat de la seva salut i dels nounats».
L’organisme, que representa els més de 353.000 infermers i infermeres d’Espanya, entre les quals es troben les especialistes en obstetrícia i ginecologia (llevadores), ha enviat una carta a la ministra Mónica García, per avisar d’«un moviment molt perillós per a centenars de dones que estan sent mal assessorades per ‘llevadores tradicionals’ que no tenen cap formació i que treballen completament al marge de l’evidència científica».
«Sabers ancestrals»
Segons informa el CGE, BRUJAS ha assegurat en un comunicat que les llevadores –infermeres amb una formació de quatre anys de grau més dos anys d’especialitat en tot el que fa referència a la salut sexual i reproductiva de la dona, recalca el Consell– estan «invisibilitzant sabers ancestrals i neguen el dret a triar com, amb qui i en quines condicions parir».
Unes declaracions que per al CGE «no només són una fal·làcia i una barbaritat, sinó que suposen un despropòsit i una burla a unes professionals com les llevadores, que són les úniques responsables de cuidar la salut sexual i reproductiva de les dones al llarg de tota la vida».
Sense qualificació sanitària
«Estem veient que en els últims temps estan augmentant els parts no acompanyats per professionals perquè s’està estenent la falsa creença que, com que es tracta d’un fet natural i fisiològic, està exempt de riscos i no necessita cures adequades durant el procés de l’embaràs o del part. Res més lluny de la realitat, es tracta d’una situació bastant alarmant per actuacions de persones sense cap tipus de qualificació sanitària», afirma Montserrat Angulo, vocal llevadora i vicetresorera del CGE.
Aquesta ‘moda’ «posa en risc vides; actuen sense cap legislació que els empari sota la ideologia que ‘el comaratge tradicional és memòria viva i resistència’», denuncien les llevadores
Per ella, el més greu d’aquesta ‘moda’ és que «posa en risc vides i actuen sense cap legislació que els empari sota la ideologia que ‘el comaratge tradicional és memòria viva i resistència’».
Crisi en el part
«No es tracta de resistències, es tracta de salut. ¿Què passa si hi ha una complicació en un d’aquests parts lliures sense assistència de professionals sanitaris?, ¿qui pren les decisions en un moment de crisi durant el part?, ¿com podem deixar en mans d’aquestes persones la vida dels nostres futurs fills? Aquestes preguntes no tenen cap altra resposta que la sanitat i professionalitat. Una sanitat com la que tenim a Espanya, formada per professionals que són sol·licitats a la resta del món i que fan del nostre sistema un orgull», afirma Florentino Pérez Raya, president del CGE.
Malgrat que ni les doules ni les autodenominades ‘llevadores tradicionals’ compten amb regulació legal a Espanya, el CGE posa el focus en aquesta figura perquè des del Ministeri de Sanitat, les conselleries autonòmiques i tots els organismes que correspongui «lluitin per evitar que continuïn actuant de manera impune en l’acompanyament i el part de les dones».
Inspecció i control
«No tenen competències legalment atribuïdes, ni són una professió sanitària, ni professionals sanitaris de l’àrea de formació professional. Qualsevol consell, pràctica, assistència o acte que portin a terme per prestar serveis pseudoprofessionals a una dona embarassada o al seu fill es fa sense disposar d’empara legal», remarca el president de les infermeres, que fa anys que denuncia les pràctiques d’aquestes persones.
En aquest sentit, insten que s’adoptin i promoguin totes les mesures oportunes, de tot tipus (inspecció, informació i control) en els diferents àmbits territorials, «en benefici de la salut, la qualitat assistencial i el respecte a les competències professionals de les llevadores».
