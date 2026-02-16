Entrevista | Nacho Dueñas Activista social
«No es pot ser cristià i no ser revolucionari»
"La culpa de l’auge de les extremes dretes la tenen les esquerres per no haver fet la seva feina"
El gadità Nacho Dueñas és activista social, poeta, cantautor, doctor en Història, i membre de les Comunitats Cristianes Populars i del Comitè Óscar Romero de Cadis. El cap de setmana passat va estar a Girona, participant en l’Agenda Llatinoamericana 2026.
Es pot ser cristià i revolucionari alhora?
No es pot ser cristià i no ser revolucionari, diria jo.
Una cosa obliga l’altra?
Crist no va dir, «vaig tenir gana i vaig resar un pare nostre perquè em passés». Crist va dir, ben clarament fa dos mil anys, «vaig tenir gana i em vas donar menjar». Avui, donar menjar és reforma agrària, reforma educativa, redistribució de les riqueses, justícia tributària, etc,
Doncs més aviat sembla que a tot el món hi ha un corrent dretà.
Com més fam hi ha, com més diferències hi ha, com més misèria hi ha, sembla que la gent es va tornant de dretes. La culpa de l’auge de les extremes dretes la té que les esquerres no van fer la seva feina. Quan comencen aquí a sac les privatitzacions? Amb Felipe González.
Amb un president d’esquerres?
Felipe González no té absolutament res d’esquerres. Fa 48 hores va fer unes declaracions [contra Pedro Sánchez] que, des del punt de vista còmic, són meravelloses.
Vostè que va sovint a Sud-amèrica, creu que Espanya ha de demanar perdó, o millor oblidar?
Oblidar? Com deia Churchill, el poble que oblida la història es condemna a repetir-la. La història és la història, cal assumir-la, cal reconèixer que Espanya no va anar allà a evangelitzar, si de cas, això va ser l’estratègia i la conseqüència. S’hi va anar a espoliar l’or i la plata. Hi ha molts historiadors que coincideixen que el que va fer Espanya a Amèrica es va fer va ser un espoli econòmic. I això va generar el major genocidi de la història de la humanitat.
També hi ha qui ho nega
Ja veu que el terraplanisme no és l’únic negacionisme, n’hi ha d’altres que s’han colat en l’acadèmia (riu).
Continua havent-hi colonialisme?
Continua, de fet tot just comença. Avui per part dels Estats Units, però en menor mesura també d’altres països. De tota manera, avui el primer colonitzador són els Estats Units. Fa un mes han segrestat Maduro, en un acte antidemocràtic contra un president democràticament electe. Per què la premsa oculta que l’empresa nord-americana Netscout, empresa tècnica i no ideològica, va certificar un atac informàtic contra el sistema electoral veneçolà que va impedir, no la publicació de les actes, sinó la recepció de les dades de cada taula per a elaborar les actes?
Trump és un perill per a Sud-amèrica?
Trump és una arma de destrucció massiva. Trump ha segrestat un president electe, ha canviat unilateralment el nom del Golf de Mèxic, ha amenaçat a tots els països amb d’aranzels i ha atemptat contra la seguretat, verbalment de moment, de Groenlàndia, Canadà, Mèxic, Colòmbia i Panamà. I ara té Cuba ofegada, hi ha posat un bloqueig de formigó, no hi entra literalment una sola gota de petroli.
Per què quasi cap país gosa aixecar la veu?
Crec que estem tots acollonits, perquè aquest home va contra qualsevol cosa que es mogui. Cal tenir el poder que té la Xina per a poder vacil·lar-lo, que quan li volia posar aranzels, la Xina també en posava als productes americans. Per a fer això s’ha de tenir molt de poder, com la Xina, o molta valentia, com va tenir Nicolás Maduro. L’únic que fa el món és guanyar temps, però ja vam comprovar als anys 30 que això d’apaivagar i no entrar en conflicte, no funciona.
Doncs que es pot fer, amb en Trump?
Hi ha una teoria que diu que a les elits dels Estats Units hi ha dues tendències, la nacionalista, que és la de Trump, i la globalista, que és la de Soros. Va haver-hi un intent d’atemptat contra Trump. Jo crec que la lluita entre aquests dos bàndols dirimirà el final del trumpisme. Recordi que ja va haver-hi un intent de matar Trump.
Desitjar això on és gaire cristià, Dueñas.
Després ja em penediré d’haver-ho dit, fins i tot, si cal, em confessaré (riu). De fet, no m’estic posicionant a favor, simplement estic dient que pot passar.
Què passa amb el cristianisme, que les esglésies s’estan buidant?
Passa que, com va dir un teòleg, Crist va predicar el regne i després va arribar l’Església. Durant els primers segles, fins i tot per raons sociològiques, el cristianisme no era un poder, es converteix en poder amb l’emperador Constantí. Primer es permetia ser cristià, però després era obligat ser-ne. La mateixa divinitat de Crist és la decisió d’un emperador que va pressionar el cos de teòlegs, però no té cap base. Jo no crec en la divinitat de Crist, crec en el debat científic.
Això explica que avui el cristianisme vagi de baixa?
Sí, perquè des del segle IV l’Església s’ha convertit en un poder, i no es pot estar a missa i repicant. És a dir, si estàs amb el poder, no estàs amb el poble. No es pot, són termes antitètics.
Això val per a l’església i per a la política?
Excepte una ínfima minoria, molt ínfima, els polítics viuen de la política, i així és molt difícil estar al costat del poble.
