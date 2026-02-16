Aliments insans
Consum estudia prohibir la venda de begudes energètiques als menors de 16 anys
El veto formaria part d’una nova regulació sobre la publicitat dels aliments insans infantils, que Bustinduy vol llançar en les «pròximes setmanes»
El Govern prohibeix la brioixeria industrial a les escoles i augmenta el consum de peix, verdures i cereals integrals
Més del 40% dels estudiants d’entre 14 i 18 anys consumeixen habitualment begudes energètiques, amb una alta concentració d’estimulants i sucres, una tendència creixent i preocupant, segons els experts en salut pública. En aquest escenari, el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 estàestudiant «prohibir la venda d’aquest tipus de begudes als menors de 16 anys, dins d’una normativa més àmplia i destinada a regular la publicitat dels aliments poc saludables dirigits a nens i adolescents, segons avancen fonts del departament dirigit per Pablo Bustinduy a EL PERIÓDICO.
De fet, el ministre ha anunciat aquest dilluns que «en les pròximes setmanes» farà pública la nova normativa, amb l’argument que els anuncis d’aliments insans «tenen un efecte nociu en la salut de les nenes, nens i adolescents». Ho ha fet en l’acte organitzat pel seu ministeri i titulat ‘De l’evidència a l’acció: regular la publicitat d’aliments insans’, en què s’ha presentat un baròmetre fet per l’Agència Espanyola de Seguretat Almentària i Nutrició (AESAN) que assenyala que gairebé el 80% de la població recolza que es prohibeixin els anuncis d’aliments no saludables dirigits al públic infantil.
El baròmetre reflecteix també que el 91% dels enquestats creuen que s’hauria de prohibir la venda de begudes energètiques als menors de 16 anys, i la meitat (el 54%), que el veto s’hauria d’estendre fins als 18 anys. Segons el ministre, aquestes dades confirmen que la societat espanyola «és plenament conscient del problema que suposa l’exposició dels menors a la publicitat de productes insans» i per això el seu departament impulsarà la nova regulació en les pròximes setmanes.
No obstant, s’ha de veure si la normativa compta amb prou suport, ja que l’anterior ministre de Consum, Alberto Garzón, ja va intentar vetar la legislatura passada la publicitat no saludable d’aliments com la xocolata, les galetes o els gelats dirigits a menors, a fi reduir els alts índexs d’obesitat infantil, però no ho va aconseguir perquè els ministeris d’Agricultura i Indústria van vetar el seu reial decret, fent-se ressò de les peticions de les empreses afectades.
Menjadors i hospitals
No obstant, Bustinduy sí que ha aconseguit, fins ara, aprovar un decret sobre menjadors que facilita una alimentació saludable a les escoles i prohibeix la brioixeria industrial en àmbits educatius i està estudiant fer el mateix amb l’alimentació que se serveix en hospitals, residències de gent gran i altres instal·lacions públiques, on, per exemple, Consum preveu limitar l’oferta d’aliments ultraprocessats, el consum dels quals s’ha triplicat en els últims 30 anys.
«El nostre següent pas és regular la publicitat d’aliments insans, amb una proposta que de nou es basarà en l’evidència acumulada i les dades», ha indicat Bustinduy, per a continuació exposar els resultats del baròmetre i remarcar que el 80% dels nens consumeixen aliments i begudes no saludables, «sobretot aquells més exposats a la publicitat», que són els que pertanyen a les «famílies més vulnerables».
Famosos i esportistes
«No es tracta de responsabilitzar aquestes famílies [...], sinó de democratitzar l’alimentació saludable, perquè aquesta no depengui del codi postal o de la família on es neix», ha precisat. El ministre ha indicat també que els menors espanyols estan exposats a 11 anuncis de menjar insà a la televisió al dia, i si s’hi sumen altres plataformes, la xifra puja a gairebé 30 anuncis diaris. «Per tant, davant el consens social majoritari i transversal, crec que és hora que les administracions actuïn, i és el que farem», ha afirmat.
Segons l’Organització Mundial de la Salut, l’exposició a la publicitat d’aliments poc saludables incrementa la ingesta calòrica dels menors, en promou el consum i té un impacte perjudicial i sostingut en el temps en la seva salut. A més, l’OMS adverteix que la publicitat d’aquest tipus de productes utilitza tècniques persuasives que passen desapercebudes entre els més joves, fent ús d’‘influencers’ o d’ídols de l’esport per promocionar-los, i apel·lant a un atractiu emocional que associa aquests productes a la diversió i a l’entreteniment.
Per això, països com Portugal, Noruega, el Regne Unit, Irlanda o Suècia ja han actuat davant la publicitat d’aliments poc saludables. I quant a les begudes energètiques, Galícia i Astúries ja han legislat per impedir-ne la venda a menors.
