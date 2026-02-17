Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Què diu la Llei de Propietat Horitzontal sobre estendre la roba en un celobert?

Penjar la bugada en un pati interior pot entendre’s com una modificació estètica d’un element comú

Això és el que diu la Llei de Propietat Horitzontal sobre estendre la roba en un pati interior.

Luis Alloza

Girona / Saragossa

L’habitual estampa de veure la roba estesa a l’aire quan passeges per molts municipis de Catalunya podria tenir els dies comptats. La gent dona per fet que estendre al celobert és una cosa normal, però la llei és clara sobre aquesta qüestió: si la comunitat de veïns ho vol prohibir, pot apel·lar a l’article 7.1 de la Llei de Propietat Horitzontal.

Segons aquest epígraf, el propietari d’un pis o d’un local no pot fer alteracions en la configuració o l’estat exterior de l’edifici. Col·locar cordes, suports metàl·lics o, simplement, penjar la bugada en un pati interior es pot interpretar com una modificació de l’estètica d’un element comú.

Tot i que es tracti d’un pati "interior", sovint es considera part de la façana de l’immoble. Per això, si els estatuts de la comunitat no ho autoritzen de manera expressa, qualsevol veí pot exigir la retirada immediata de la roba estesa.

Què diu exactament la llei?

Més enllà de la comoditat individual, la normativa busca preservar l’estètica i la integritat de l’edifici i evitar possibles danys, com ara humitats per degoteig o deterioraments derivats d’ancoratges en murs comuns.

A més, l’autorització als estatuts no sempre és suficient. En alguns casos pot ser necessària l’aprovació unànime de la junta de propietaris i, també, comprovar que l’ajuntament no disposi d’una ordenança municipal que ho prohibeixi de manera general.

Un conflicte que pot acabar en demanda

Si un veí ignora la prohibició, la comunitat pot passar de la queixa a l’acció i iniciar un procediment de "cessació". El conflicte podria acabar als tribunals, amb l’obligació de retirar la instal·lació i, en determinats supòsits, assumir les costes del procés.

Estendre la roba a l’aire és més que un costum, gairebé una tradició històrica. Però l’enduriment de les normes i els conflictes creixents entre veïns estan portant a buscar alternatives, com ara l’ús d’assecadores o estenedors plegables d’interior, per evitar problemes legals.

