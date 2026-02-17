La Pimec aplaudeix la proposta de Pané i els sindicats esclaten
ERC, Comuns i CUP reclamen explicacions al Govern pels incentius als CAP en plena negociació dels pressupostos i davant la vaga de metges.
Gabriel Ubieto
La proposta del Departament de Salut de donar més recursos a aquells centres d’atenció primària (CAP) que redueixin el temps que els seus pacients estan de baixa laboral ha provocat polèmica entre patronals i sindicats. Les empreses han rebut amb els braços oberts la iniciativa, que s’ha d’acabar de concretar, mentre que els representants dels treballadors han sortit a criticar-la i reclamen a la Generalitat que la retiri.
Com gestionar l’augment de baixes per incapacitat temporal que es produeix tant a Catalunya, com en el conjunt d’Espanya i Europa divideix els agents socials. La patronal catalana Pimec va emetre ahir un comunicat en què "valora positivament" la mesura de la consellera Olga Pané, que en aquesta legislatura ha maniobrat diversos cops per mirar de condicionar els processos de gestió sanitària amb l’objectiu de reduir el volum o la durada dels processos d’incapacitat temporal.
La patronal de les petites i mitjanes empreses considera que l’última proposta de Salut pretén agilitzar els processos de diagnòstic i tractament "per reduir demores innecessàries i facilitar la recuperació de la salut en el mínim temps possible i amb totes les garanties mèdiques". Fet que no comparteixen les centrals. "És una cortina de fum per amagar els greus dèficits històrics que pateix la sanitat catalana, que aprofundirà, a més, a la bretxa existent en el sistema de salut", va dir la UGT. "Exigim que aquesta mesura es retiri immediatament, perquè coacciona el criteri mèdic i assenyala els treballadors, quan el que realment tenim és un problema de recursos i de llistes d’espera", va apuntar CCOO.
Foment del Treball, l’altra gran patronal catalana, no s’ha pronunciat encara.
Ahir, en la primera jornada de vaga dels metges d’aquesta setmana i amb el debat dels pressupostos obert, ERC, els Comuns i la CUP van sortir en tromba contra la consellera Pané per defensar incentius perquè els CAP escurcin les baixes laborals. Tots tres partits van exigir que la mesura sigui retirada i es van coordinar per exigir que compareguin al Parlament el secretari general de Salut i el d’Empresa perquè donin explicacions.
