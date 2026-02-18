Et poses malalt i et poden acomiadar igualment? El “detall” que molts ignoren (i surt car)
En alguns casos, els jutges han donat la raó a les empreses quan la persona s’ha absentat per malaltia sense la baixa mèdica oficial, i això pot acabar en acomiadament disciplinari i 0 € d’indemnització
Si tens grip o qualsevol malaltia, avisar l’empresa i anar al metge és el primer pas, però no n’hi ha prou. La protecció real s’activa quan tens la baixa mèdica oficial tramitada.
Procés correcte
- Ves al CAP o a la mútua.
- Si no pots treballar, demana el comunicat de baixa des del primer moment.
- Confirma que queda registrat oficialment.
Quant es cobra (malaltia comuna)
- Dies 1 a 3: habitualment res, si el conveni no ho millora.
- Dia 4 al 20: 60% de la base reguladora.
- Des del dia 21: 75%.
El gran error: el comunicat d’assistència
El comunicat d’assistència només prova que has anat al metge unes hores. No justifica tota la jornada ni serveix com a baixa. Si faltes sense baixa, l’empresa pot considerar-ho absència injustificada.
El que no has de fer mai
- No faltis només amb un justificant o un “he anat al metge”.
- No et confiïs en avisos verbals o Whatsapps: sense baixa oficial, vas exposat.
- No treballis mentre estàs de baixa, ni en una altra feina ni en el teu negoci.
Casos en què ha guanyat l’empresa
Absència sense baixa oficial
Encara que hi hagi repòs o visita mèdica, si no hi ha comunicat de baixa, l’empresa pot defensar que és una absència injustificada.
Acomiadament disciplinari sense indemnització
Si es considera absència injustificada, pot acabar en disciplinari i, en alguns casos, en un acomiadament procedent: 0 €.
Treballar durant la baixa
Si et detecten fent una altra activitat remunerada o incompatible amb la recuperació, l’empresa pot al·legar mala fe i fins i tot frau.
**Regla d’or: si no pots treballar, demana baixa mèdica oficial. I si estàs de baixa, no treballis.
