Fenomen en auge
Augmenten les donacions d’habitatge condicionades a la cura d’animals
Els advocats detecten un increment d’operacions subjectes a pactes adquirits entre el donant i el donatari i que, si no es compleixen, poden portar a la revocació
Atendre els animals domèstics figura entre les principals demandes
Roberto Bécares
"Ens trobem amb moltes donacions d’habitatge condicionals, en què el que rep el pis ha de complir una sèrie de pactes que s’hagin adquirit entre el donant i el donatari i que, si no es compleixen, poden portar a la revocació. Vam tenir un cas a Madrid d’una àvia i una neta que es portaven molt bé i ella li va donar la casa amb el compromís que aquesta última acabés la carrera i el màster. L’hi va donar per garantir que ella finalitzés la seva formació. També ens trobem cada vegada amb més donacions condicionades a la cura dels animals de companyia". Qui parla és Manuel Hernández, CEO de Vilches Abogados, un dels bufets més reconeguts de Madrid pel qual passen desenes de donacions de vivenda a l’any, una figura legal que va a l’alça a Espanya, amb un augment del 67,8% en set anys.
Dels 32.623 actes de donació d’habitatge que el Consell General de Notariat va registrar el 2017 s’ha passat a 54.735 el 2024, un augment notable provocat principalment per la dificultat que tenen els joves per accedir a una vivenda a causa dels preus a l’alça del totxo. Les dades que ofereix l’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya són demolidores: el 85% dels menors de 30 anys no es poden emancipar i set de cada deu joves amb feina viuen amb els seus pares. Per això la donació s’ha convertit, segons María Teresa Barea, portaveu del Consell General del Notariat, en un "mecanisme jurídic de solidaritat intergeneracional": "Les generacions grans ajuden les més joves a posar en marxa els seus projectes de vida". No obstant, aquestes donacions, freqüentment, no són a canvi de res, simplement perquè hi hagi parentiu.
La donació és considerada legalment un contracte i, com a tal, pot portar condicionants. Una de les fórmules més utilitzades és donar l’habitatge en nua propietat a fills, nets o persones pròximes, cosa que passa en la gran majoria de casos, segons diversos advocats consultats. Això permet transmetre la titularitat d’un immoble mantenint el donant l’usdefruit vitalici, cosa que li assegura el dret a continuar vivint-hi o rendibilitzar el lloguer fins a la mort, en el cas que, per exemple, se’n vagi a viure a una residència.
"Ens trobem –apunta Hernández– amb donacions a personal de confiança, com cuidadors. Quan el senyor o senyora mor el pis on vivia passa a la cuidadora i els hereus no veuen res. Aquests casos s’estan donant perquè les persones valoren molt l’atenció que han tingut en els últims dies de la seva vida".
En aquest supòsit, la donació pot tenir caràcter inoficiós quan perjudiquen la legítima dels hereus forçosos, que són dos terços de l’herència. És a dir, si una persona dona el pis al seu personal cuidador, aquest haurà d’abonar dos terços del preu de l’immoble als hereus legítims si vol quedar-se’l. "Nosaltres assessorem el client, i hi ha fórmules per evitar-ho, com fer una donació remunatòria [amb efectiu], que no es pot fer inoficiosa".
Un altre fenomen que s’està donant cada vegada més ve derivat de la "humanització" de les mascotes per part dels seus amos. "Hi ha casos en què es dona la casa amb la condició que el que la rebi cuidi la seva mascota el temps que sigui viva. Això li garanteix que si mor la seva mascota estarà cuidada. Aquesta clàusula també es pot fer per herència, fent un llegat condicional", assenyala l’expert.
En aquest sentit, precisa que van tenir un cas a Madrid en què un home va donar casa seva a una amistat a canvi que cuidés els seus tres gossos, "de diferent raça". "Tenia poca connexió amb els seus fills i tenia molt afecte als animals, així que va donar casa seva en usdefruit a una amiga, més jove, si cuidava els seus gossos. Si aquesta condició no la complia es podia instar al procediment de revocació".
Nua propietat
Dins de la diferent casuística, hi ha casos de tot tipus, com una senyora al País Basc que havia enviduat sent molt jove i, després de començar una relació amb una persona més jove, va decidir donar en vida tot el patrimoni als seus tres fills. "Volia que aquest amor no entorpís res i, ben assessorada, va fer la donació en vida als seus fills de la nua propietat de l’habitatge i d’altres que tenia, i es va quedar en usdefruit la vivenda habitual", explica Iker Gracia Martínez, planificador financer de Barymont, una empresa especialitzada en assessoria fiscal i financera 360. "Davant el més mínim dubte, la dona es va voler cobrir i donar en vida als seus fills, i disfrutar de l’habitatge fins a la seva mort".
"Tot es pot planificar, sobretot les donacions en vida: són una manera molt correcta i molt previsora de deixar-ho tot arreglat", aconsella Gracia Martínez, que afegeix que, en els casos més freqüents, "la majoria de les persones volen ajudar els seus fills avançant l’herència, però no es volen quedar desprotegides. Per això el més habitual és reservar-se l’usdefruit vitalici: el fill rep la propietat, però els pares mantenen el dret a viure a la casa o llogar-la. És una manera de donar sense perdre seguretat".
