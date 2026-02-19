Can Ruti i l’ICO de Badalona inicien un innovador tractament amb radiofàrmacs del càncer de pròstata metastàtic
Els assajos clínics han demostrat un augment de la supervivència i una millora de la qualitat de vida dels pacients
L’Hospital Germans Trias i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) Badalona són dels primers centres de l’Estat en començar a tractar assistencialment pacients amb càncer de pròstata metastàtic progressiu amb una nova teràpia de precisió amb radiofàrmacs, recentment aprovada pel Ministeri de Sanitat. Es tracta d’un mètode innovador, precís i segur per tractar una de les principals causes de mortalitat per càncer en homes, sobretot a partir dels 50 anys. El tractament consisteix a dirigir el radiofàrmac directament sobre les cèl·lules canceroses per destruir-les sense afectar significativament els teixits sans que l’envolten. Els assajos clínics han demostrat un augment de la supervivència i una millora de la qualitat de vida dels pacients
Aquest tractament, que s’administra per via endovenosa al servei de Medicina Nuclear en sis sessions durant nou mesos, s’indica en pacients amb càncer de pròstata amb metàstasi que prèviament s’han sotmès a tractament hormonal i a quimioteràpia. També han de complir uns paràmetres analítics normals i, per exemple, presentar una bona funció hepàtica o renal.
El primer cas tractat al Germans Trias, seguit per l’Institut Català d’Oncologia a Badalona, compleix aquests requisits: és un home de 65 anys amb càncer de pròstata amb metàstasi als ossos i als ganglis, els dos punts habituals d’extensió d’aquest tipus de malaltia. En els darrers cinc anys el pacient ja ha rebut els tractaments habituals en aquesta malaltia, com son les teràpies hormonals i la quimioteràpia.
L’aprovació d’aquesta teràpia –ja autoritzada als Estats Units des de fa 4 anys- respon als resultats d’un assaig clínic previ que, entre altres assoliments, i en comparació amb els tractaments fins llavors existents, va servir per augmentar significativament la supervivència i per millorar la qualitat de vida dels pacients. A més, va aconseguir endarrerir la progressió i, fins i tot, reduir un 40% la mida d’alguns tumors, tot plegat sense efectes secundaris de consideració. En la fase preclínica, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’ICO l’Hospitalet van aportar més 70 pacients en diferents assaigs clínics.
