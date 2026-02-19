Un de cada deu nens d'entre 4 i 5 anys encara fan servir el biberó
Aquestes pràctiques poden comportar alteracions de la parla o problemes de dentició
Francesc Galindo
Escolars de 21 centres de Catalunya es beneficiaran aquest curs 2025-2026 de la vint-i-dosena edició del Programa de Detecció Precoç de Problemes de Salut en Escolars (PDP) impulsat per la Clínica Universitària de Manresa. Aquest programa ha permès detectar, per exemple, que un de cada deu alumnes d’I4 (d’entre 4 i 5 anys) encara utilitza el biberó.
Es recomana que els nens deixin el biberó de manera gradual a partir dels 12 mesos i, com a màxim, es retiri completament entre els 18-24 mesos.
En la passada edició del programa, es va constatar que l’11,2% dels nens i el 9,9% de les nenes explorades encara utilitzaven el biberó. Les exploracions de logopèdia van permetre detectar problemes d’alteració de la parla, alteracions orofacials, problemes de dentició, maloclusió i hàbits orofacials que poden ser lesius, com l’ús del biberó.
Obesitat en nens i nenes
L’exploració de podologia, que es realitza als alumnes d’I5, analitza, entre altres paràmetres, el pes dels nens, que pot influir en l’estructura dels peus. Altres elements examinats són la sudoració, les pigues, el tall de les ungles o la mobilitat de les articulacions de les extremitats inferiors. Pel que fa al pes, en la passada edició es va detectar que el 17,2% dels nens tenia obesitat, un percentatge superior al de les nenes (13,6%).
També es va detectar un alt percentatge de nens amb genolls que s’ajunten més del que és degut. En el cas dels nens, es va diagnosticar el 24% dels casos, mentre que en les nenes va ser el 20,3%.
Finalment, en l’exploració de fisioteràpia, que es duu a terme als alumnes de quart de primària, el problema més comú diagnosticat és la disminució de la potència de les extremitats inferiors, que afecta el 57,3% dels nens i el 40% de les nenes.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»