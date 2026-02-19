Rosa Visiedo: «L’excel·lència no és una meta, és un camí»
Créixer, sí, però per «ser millors»; digitalitzar-se, sí, però amb «més humanitats»; internacionalitzar-se, sí, però per formar persones capaces de treballar en un món sense fronteres.
Atala Martín
Després de 93 anys de trajecte, la Universitat CEU San Pablo travessa, segons la seva rectora, Rosa Visiedo, una etapa d’expansió que no es mesura només en metres quadrats, sinó en ambició acadèmica, projecció internacional i compromís social. Un full de ruta que no suposa renunciar a la seva identitat: els valors fundacionals continuen intactes perquè es fonamenten en els principis de l’humanisme cristià.
En un context universitari cada vegada més competitiu i accelerat per la tecnologia, Visiedo defensa que el repte no és triar entre tradició i modernitat, sinó construir sobre allò essencial. «Són inamovibles perquè són el nucli sobre el qual construïm tota la resta», subratlla. Aquest «tota la resta» es tradueix avui en internacionalització, innovació educativa, digitalització, ocupabilitat i una aposta per infraestructures per millorar la formació pràctica. Amb tot, la rectora parla de l’excel·lència com una pràctica diària, no com un objectiu final. La defineix com una exigència quotidiana: «és quan intentem fer les coses bé, quan competim amb nosaltres mateixos per ser cada vegada millors, per donar el màxim del professorat als nostres estudiants i a la societat».
Universitat en clau plural
Tot i que el CEU ja era una destinació atractiva per als estudiants europeus des dels primers Erasmus, Visiedo explica que en els darrers anys s’ha fet un salt: passar de la mobilitat com a germen a una estratègia que construeix una universitat internacional. No es tracta només d’enviar i rebre alumnes, sinó de dissenyar una oferta acadèmica que interessi i atregui estudiants internacionals per a graus i postgraus. El resultat és un campus on conviuen molts països i cultures diferents, fet que connecta amb l’essència mateixa de la universitat: la universalitat. I, a més, amb una necessitat pràctica: en un món global, la feina no es limita a l’entorn proper. Per això, juntament amb l’experiència internacional, la universitat impulsa també pràctiques a l’estranger.
Innovació, tecnologia i humanitats
La transformació digital no apareix com un fi en si mateix, sinó com una eina que ha de conviure amb l’enfocament humanista. Visiedo ho resumeix en un lema que funciona gairebé com una declaració editorial: «a més digitalització, més humanitats». I ho concreta: reforçar competències digitals per a estudiants, professorat i personal, sense debilitar la formació humanística, present en assignatures obligatòries per a tots els graus i en un programa orientat a «interpretar el món». Ara, amb la IA al centre de les converses, la institució busca, segons la rectora, no donar l’esquena als avenços i continuar modernitzant metodologies i competències.
"En estos momentos estamos en un 95% de tasa de empleabilidad de los estudiantes”
Un hospital per aprendre sense risc
La Universitat CEU San Pablo està en fase d’expansió, però amb una condició: «creixem precisament per millorar». La inversió en infraestructures, explica, respon a una idea senzilla: oferir «els millors espais, les millors instal·lacions, els millors professors, les millors pràctiques».
Un dels projectes més emblemàtics és l’Hospital de Simulació Clínica al campus de Montepríncipe, a Madrid, ja en funcionament des de l’inici de curs. Un entorn pensat perquè estudiants de Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Odontologia, Psicologia i altres disciplines practiquin en un marc segur i on «els errors no perjudiquin el pacient». Amb més de 20 espais (consultes, sala de parts, domicili simulat, UCI mòbil), permet repetir procediments, guanyar confiança i arribar millor preparats a les pràctiques reals. A això s’hi afegeix un valor afegit: la transversalitat.
També la connexió amb empreses i institucions apareix com una prioritat constant. Visiedo parla de «millorar acords» i d’un esforç doble: apropar-se al teixit productiu i, al mateix temps, aconseguir que les empreses s’apropin a la universitat per conèixer el talent que es forma a les seves aules. La rectora aporta una dada que funciona com a indicador: «en aquests moments estem en un 95% de taxa d’ocupabilitat dels estudiants». Afegeix que aquest percentatge es basa en estudis interns i en anàlisis externes de fonts com les dades públiques vinculades a l’afiliació a la Seguretat Social, l’adequació entre ocupació i formació o el nivell retributiu.
Aprendre servint
El creixement no es limita a Madrid. Visiedo situa dins d’aquesta expansió el Centre Universitari Beat Luis Belda a Palma de Mallorca, amb inici previst al setembre de 2026, orientat en principi a Ciències de la Salut. La motivació, assenyala, és respondre a una manca de places i de professionals sanitaris a les Illes Balears, contribuint al desenvolupament sanitari, acadèmic i sociocultural.
Però la responsabilitat social també es viu dins del campus amb el programa CEU Social, un paraigua que articula iniciatives d’aprenentatge-servei. És a dir, aplicar allò après per millorar la vida de col·lectius vulnerables. Visiedo cita exemples de diferents facultats, com la creació de la Clínica Jurídica Pro Bono, revisions òptiques i suport a col·lectius amb necessitat d’ulleres, campanyes per fomentar la donació de medul·la òssia, diaris de barri o un videojoc en xarxa per a infants hospitalitzats.
Recerca amb impacte
En recerca, Rosa Visiedo defensa una orientació cap a la rellevància social. Esmenta més de 70 grups reconeguts i programes del CEU per facilitar recursos i temps als investigadors, com un d’«intensificació» que busca alliberar dedicació per a aquells que ja han demostrat resultats.
Entre les àrees que destaca per la seva notorietat recent assenyala línies vinculades a energies netes, addiccions i malalties neurodegeneratives i treballs sobre narcolèpsia, juntament amb un impuls comunicatiu perquè els avenços científics tinguin visibilitat a través d’una unitat especialitzada.
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Un repte viral li costa la vida: mor l’‘influencer’ Ángel Montoya després de llançar-se a un riu
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Guanya 1 milió amb un “rasca”… i la jutgessa l’obliga a compartir-lo per un pacte de paraula
- El botó desconegut de la rentadora: t’ajuda a estalviar a la factura de la llum
- Aquests “mals menors” poden ser un avís de càncer d’ovari: els símptomes que massa dones deixen passar
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- Em passava més hores muntant la carrossa de Carnaval que a la feina