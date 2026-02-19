Una única dosi d'un psicodèlic obre la porta a reduir els símptomes de la depressió
Un equip d’investigadors publica els resultats d’un assaig clínic en el qual s’ha testat l'ús de dimetiltriptamina en persones amb formes greus i persistents de depressió
Valentina Raffio
Un tractament d’una sola dosi, de tot just mitja hora de durada, podria alleujar en pocs dies els símptomes de les formes més greus de depressió que, en molts casos, no responen als tractaments i assetgen durant anys aquells qui la pateixen. Aquesta és la promesa que posa sobre la taula un nou assaig clínic publicat a la revista Nature Medicine en què es relata l’ús d’un psicodèlic anomenat dimetiltriptamina (DMT) per tractar pacients amb depressió major moderada o greu. Segons els autors d’aquest treball, liderat per l’Imperial College, després de l’administració d’una sola dosi d’aquest fàrmac es va observar «una reducció significativa dels símptomes» d’aquests pacients en el termini d’una o dues setmanes. Els resultats obren la porta a continuar estudiant si l’ús d’aquest psicodèlic podria convertir-se en una eina clau en la lluita contra els casos de depressió més severs i, fins ara, sense cura.
L’assaig, dut a terme al Regne Unit, es va realitzar amb 34 adults amb depressió major moderada o greu, amb una edat mitjana de 32 anys i un historial de la malaltia de més d’una dècada. Els mateixos pacients van havien provat prèviament altres tractaments sense aconseguir una millora suficient. En el marc d’aquest estudi, de fase 2, els científics van dividir els voluntaris en dos grups i a un se’ls va aplicar una infusió intravenosa de 21,5 mil·ligrams de dimetiltriptamina i a l’altre una teràpia placebo. Tots els participants van rebre suport psicoterapèutic estructurat abans, durant i després de la sessió, independentment de si rebien el fàrmac o el placebo. Una setmana després d’aquesta prova, es va avaluar l’estat dels pacients. I dues setmanes més tard, tots van tenir l’opció de rebre el tractament actiu en una segona fase oberta.
Segons els científics que han liderat aquest treball, encapçalats pel cèlebre psiquiatre David Erritzoe, les avaluacions dels pacients mostren una «millora clara, ràpida i duradora» entre els qui van prendre aquest psicodèlic. Només una setmana després del tractament, gairebé la meitat d’ells van assolir una reducció d’almenys el 50% dels seus símptomes. Dues setmanes més tard, els qui havien provat aquesta teràpia van experimentar «una millora encara més intensa i més ràpida». L’anàlisi també indica que, en la majoria de casos, els pacients van mantenir aquestes millores entre tres i sis mesos després del tractament amb una sola dosi d’aquest psicodèlic. «Al voltant del 40% continuava en remissió fins i tot mig any després de la teràpia», relaten els investigadors.
Les connexions neuronals
La dimetiltriptamina és un compost psicodèlic que es troba de manera natural en moltes plantes i animals i que també pot sintetitzar-se de manera artificial als laboratoris. En els darrers anys, diversos estudis han apuntat que aquest compost actua sobre els receptors de serotonina al cervell i produeix estats de percepció alterada de curta durada, en contrast amb altres psicodèlics de durada més prolongada com la psilocibina o l’LSD. En hospitals d’arreu del món, inclosos diversos centres de Barcelona, s’està estudiant l’ús d’aquestes substàncies com a eines contra la depressió perquè sembla que aquestes substàncies tenen la capacitat de «reiniciar» certes connexions cerebrals i fomentar la neuroplasticitat, ajudant que les persones puguin sortir de patrons de pensament negatius persistents.
Un dels avantatges és que destaca per la seva elevada «tolerabilitat». Dit d’una altra manera, en el marc d’aquest assaig clínic aquesta teràpia s’ha demostrat segura i sense efectes secundaris greus en tots els participants, tant homes com dones, i al llarg de diferents edats. La majoria dels efectes secundaris observats durant l’estudi van ser lleus o moderats i transitoris, incloent-hi dolor al lloc de la infusió, nàusees o ansietat temporal durant la sessió, i van desaparèixer poc després de finalitzar l’administració. No es van registrar efectes greus ni complicacions majors atribuïbles a aquest fàrmac.
Els investigadors afirmen que, segons el que s’ha observat en aquest estudi clínic, el punt fort d’aquest psicodèlic és que sembla reduir els símptomes de depressió de manera ràpida, en tot just uns dies, per la qual cosa té un efecte més instantani que els antidepressius convencionals, que solen trigar diverses setmanes a mostrar efectes.
