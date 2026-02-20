Alarmant ‘repte del paracetamol’: menors ingressats per intoxicacions greus
El debat sobre el control de les xarxes socials en menors es reactiva amb les noves garanties anunciades per Sánchez
Els reptes virals a les xarxes socials tornen a situar-se al centre de la polèmica després de diversos casos d’intoxicació en menors vinculats al conegut ‘repte del paracetamol’. La dinàmica, que ja s’havia detectat als Estats Units, consisteix a ingerir grans quantitats d’aquest medicament i compartir a internet qui resisteix més temps hospitalitzat.
En les darreres setmanes, hospitals com el Regional de Màlaga han atès diversos adolescents —alguns menors de 14 anys— amb sobredosis que han arribat fins als deu grams, quantitats potencialment tòxiques. Tot i que no s’han registrat morts, els casos han requerit ingressos hospitalaris i seguiment mèdic intensiu.
Per què és tan greu?
El paracetamol, tot i ser un fàrmac habitual i segur en dosis adequades, pot provocar lesions hepàtiques greus quan se’n consumeix en excés. Els especialistes alerten que una sobredosi pot derivar en dany irreversible al fetge i, en casos extrems, en fallada hepàtica greu o mort. El problema s’agreuja perquè és un medicament fàcilment accessible a qualsevol farmaciola domèstica.
Davant aquesta situació, el Govern central ha tornat a posar el focus en la protecció digital dels menors. Les noves mesures anunciades per Pedro Sánchez plantegen reforçar els mecanismes de control d’edat a les xarxes socials, augmentar les obligacions de les plataformes per retirar continguts perillosos i establir garanties perquè els algoritmes no promocionin reptes nocius.
Els experts insisteixen que la solució no passa només per la regulació, sinó també per la implicació de les famílies: supervisar l’ús de pantalles, parlar obertament sobre els riscos dels continguts virals i mantenir els medicaments fora de l’abast dels menors. El ‘repte del paracetamol’ evidència fins a quin punt la combinació de viralitat, pressió social i accés fàcil a determinats productes pot convertir una moda digital en un problema de salut pública.
