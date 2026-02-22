Del plat a la professió: el tallador de pernil ja té títol oficial
El Govern aprova el certificat de tall i tast de pernil, però no és l’únic: també neix una nova titulació tècnica amb alta demanda laboral
El Govern ha aprovat el certificat d’especialització de Grau Mitjà en Mestratge de Tall i Tast de Pernil i Espatlla curats, una nova titulació oficial dins la Formació Professional que dignifica i regula l’ofici de tallador. El curs tindrà una durada de 300 hores i s’integrarà a la família d’Hostaleria i Turisme, amb previsió d’implantació en la pròxima oferta formativa.
Què aprendran els futurs mestres talladors?
La formació inclou tècniques de tall i llescat professional, coneixement del producte, conservació, presentació i tast especialitzat. L’objectiu és formar perfils preparats per treballar en restaurants, hotels, botigues especialitzades, empreses de càtering o com a professionals autònoms en esdeveniments gastronòmics, un nínxol amb demanda creixent.
Una altra novetat: certificat en Il·lustració tècnica
A més, s’ha aprovat el certificat professional en Il·lustració tècnica, amb una durada de 500 hores, orientat a planificar i desenvolupar projectes visuals especialitzats. Ofereix sortides com a il·lustrador tècnic, dissenyador CAD, modelador 3D o il·lustrador editorial, reforçant els perfils creatius vinculats als sectors industrial i tecnològic.
