Treballar quatre dies i cobrar el mateix: l’experiment alemany que satisfa els treballadors
L'assaig d'una reducció de la jornada laboral suma beneficis psicològics i una millora en la salut del son
Alejandro Navarro
En el dia d’avui, a Espanya la jornada laboral correspon a les 40 hores setmanals, amb intenció del Govern per disminuir aquesta xifra fins a les 37,5 hores per setmana. En canvi, altres països, com Alemanya han decidit portar a terme assajos per comprovar l’eficàcia d’una jornada més reduïda.
L’objectiu principal hauria sigut testejar una hipotètica jornada laboral de quatre dies amb empreses reals. S’ha comprovat que una gran part de treballadors prefereixen la jornada de quatre dies, en concret, tres de cada quatre participants no vol tornar al seu horari habitual.
Mateix salari, però menys hores de feina
L’assaig ha involucrat 45 empreses i 900 treballadors, dirigits per la Universitat de Münster i l’organització internacional 4 Day Week Global, entre d’altres. El model elegit pretenia mantenir el 100% del salari, tot i que treballant el 80% del temps. La intenció seria conservar un nivell de rendiment idèntic a l’anterior.
A grans trets, les organitzacions van reestructurar els processos interns per adaptar-se a la disminució d’horari. En aquest cas, més de la meitat va decidir eliminar o escurçar la durada de les reunions. A més, una quarta part invertiria en eines digitals i programes informàtics, fet que agilitzava els processos diaris.
En general, els experts van observar una millora en la salut mental dels participants, així com un augment de 38 minuts en el seu somni setmanal. Tot i així, no tots són tan optimistes, assenyalant un rang limitat de participants, amb molt poca representació en sectors fonamentals com la indústria.
Més importància en la flexibilitat laboral
De fet, els crítics assenyalen el risc que aquesta mesura podria suposar per a l’economia alemanya. El problema fonamental seria l’escassetat de mà d’obra qualificada, com a resultat de l’envelliment de la població europea.
Per a molts aquesta nova jornada laboral no reduiria els efectes de la crisi econòmica ni tampoc milloraria la situació nacional. Altres fins i tot critiquen una càrrega laboral idèntica però repartida en menys dies, augmentant la pressió sobre el treballador.
En tot cas, l’opinió general posa èmfasi en factors com la flexibilitat, més que en la reducció de jornada. Amb això, la col·laboració entre associacions patronals i empreses serà clau per millorar les condicions dels treballadors, junt amb l’augment de la productivitat laboral.
