La intel·ligència artificial identifica Catalunya com a destinació gastronòmica i Madrid, de negocis
Catalunya és vista per la IA com la 'capital de l'alta cuina espanyola', amb El Celler de Can Roca com a referent i la Boqueria com a icona gastronòmica
Sara Ledo
La intel·ligència artificial (IA) és capaç de dissenyar un pla vacacional en pocs segons, com si es tractés d’una agència de viatges. Però aquest pla estarà esbiaixat, ja que cada comunitat autònoma té un posicionament diferent a la xarxa, en funció del volum de mencions. Així, és molt més probable que davant la pregunta d’on podem viatjar proposi visitar més Andalusia, Catalunya i Madrid que no pas Cantàbria, Navarra i Múrcia.
La raó és que les tres primeres regions són les més ben posicionades per a l’algoritme, mentre que les tres últimes són gairebé invisibles. Així, Cantàbria, Navarra i Múrcia, amb La Rioja i Extremadura, són opcions de viatge que, malgrat les seves bondats, no estaran entre les rutes més recomanades per ChatGPT ni per altres models de llenguatge d’IA, i això pot suposar desaparèixer de l’elecció del turista.
Capital de l’alta cuina
Aquesta és una de les conclusions que es poden extreure d’un nou baròmetre elaborat per la consultora LlyC sobre la visibilitat que tenen als motors d’intel·ligència artificial les diverses destinacions turístiques espanyoles. Però no és l’única. L’estudi, elaborat a partir de 1.800 preguntes fetes als principals models de llenguatge, també identifica quins són els grans atractius de cada regió turística.
Per exemple, en el cas de Catalunya destaca sobretot la gastronomia. ¿El motiu? Segons la IA, la regió sud-est és la "capital de l’alta cuina espanyola" amb El Celler de Can Roca que apareix recurrentment com a referent mundial, el mercat de la Boqueria com a "icona gastronòmica" i les "regions del Penedès, el Priorat i la zona del cava" com a garants d’una proposta "enològica diferenciada".
Andalusia, a més de liderar el rànquing per volum de mencions, és la destinació més versàtil de totes i encapçala tres categories diferents. Una és la de turisme prèmium, amb Marbella i Puerto Banús com a epicentre del luxe, però també amb altres propostes com el tren Al Ándalus, descrit com a "tren d’estil belle époque que travessa Andalusia en un recorregut de set dies per visitar Sevilla, Còrdova i Granada".
També sobresurt com a destinació cultural, a causa de la "tríada monumental" de l’Alhambra de Granada, la mesquita-catedral de Còrdova i l’Alcàsser de Sevilla, "que apareixen sistemàticament com els tres monuments imprescindibles d’Espanya", segons els autors de l’estudi. I lidera en turisme esportiu amb Sierra Nevada, que la IA defineix com l’estació "amb una de les temporades més llargues a causa de l’altitud i ubicació"; Tarifa, considerada la capital europea del surf d’estel i el surf de vela; el Caminito del Rey, conegut com el camí més perillós del món, i la Costa del Sol, que destaca com a destinació de golf de primer nivell.
En el cas de Madrid, la IA ressalta de la capital la preponderància com a destinació turística de negocis. Les illes Balears i les Canàries, en canvi, lideren el rànquing de les destinacions de "sol i platja", l’Aragó de natura i turisme rural i Castella i Lleó de patrimoni i turisme religiós amb un 74,5% de visibilitat, cosa que significa que tres de cada quatre respostes sobre turisme religiós a Espanya esmenten aquesta comunitat.
Les menys populars
Hi ha regions que no destaquen per res en particular i a les quals l’informe planteja millores. És el cas de Navarra, regió on la natura constitueix la principal fortalesa però que la IA situa en novena posició per a aquesta categoria al darrere de l’Aragó, Andalusia, Catalunya, Castella i Lleó, Astúries, Madrid, Cantàbria, Castella-la Manxa i la Comunitat Valenciana, per aquest ordre. La regió també destaca en gastronomia, però la comunitat "queda sovint eclipsada per la basca", i per això els autors de l’estudi plantegen a aquesta autonomia "crear narrativa pròpia".
L’estudi també identifica el perfil del turista en funció dels atractius de cada regió. Per exemple, Catalunya sobresurt com l’elecció principal per a grups d’amics, al considerar-la una "destinació perfecta per als que volen combinar cultura, platja i vida nocturna en una sola ciutat". Andalusia resulta l’opció preferida per la IA per a perfils tan variats com gent que viatja sola o famílies amb nens, per a parelles, viatgers culturals o esportistes. Madrid, per la seva banda, té un posicionament líder per al col·lectiu LGTBIQ+.
Espanya marca un nou rècord històric de turistes internacionals el 2025: 96,8 milions i 134.712 milions d’euros gastats.
