Els gossos ataquen els 'therians': la febre d’imitar animals ja acaba en mossegades i ensurts al carrer

De TikTok a les places: quedades massives, incidents i fins i tot detencions han convertit el fenomen en un escàndol

Ara, a més, els animals “de veritat” reaccionen: quan algú s’hi acosta amb màscara i udols, alguns gossos responen per instint

Els 'therians' en acció

Els 'therians' en acció / PI STUDIO

Abril Benítez

Els 'therians' són persones que diuen sentir una identitat animal (psicològica o emocional) i ho expressen amb màscares, cues, orelles o movent-se a quatre potes. No és una transformació física, sinó una forma d’identificació que, en alguns casos, també es converteix en espectacle al carrer.

Quan van aparèixer i com s’han viralitzat

Tot i que la idea ve de comunitats d’internet d’anys enrere, el boom actual és sobretot de TikTok i Instagram: vídeos curts, estètica cridanera, “quadrobics” i lògica de viralitat. El gruix del fenomen l’impulsen adolescents i preadolescents, però a les trobades també hi apareixen curiosos de totes les edats disposades a gravar-ho tot.

Les quedades a Espanya i el salt al carrer

Les quedades de 'therians' han passat de ser un contingut de xarxa a ocupar places i passejos. A Barcelona s’han vist concentracions que han acabat amb tensió, i també n’hi ha hagut (o convocatòries semblants) a Madrid i Pamplona, amb polèmica i debat públic sobre límits, convivència i seguretat.

Girona també ho nota

A casa nostra, el problema es veu clar en llocs quotidians: qualsevol passeig per la Devesa, el riu Onyar o zones de parcs on hi ha gossos pot convertir-se en un escenari incòmode si algú busca un “moment viral”. La ciutat no és un plató: hi ha gent gran, criatures, animals nerviosos i propietaris que només volen passejar tranquils.

Com revelen·len” els animals de veritat

En vídeos compartits aquests dies es repeteix la mateixa escena: un 'therian' s’acosta a un gos, s’ajup, fa un so (udols o grunyits) i l’animal respon amb lladrucs, estrebades… i en alguns casos, atac o mossegada. També hi ha casos de persones increpades o agredides mentre reptaven o actuaven en passos de vianants.

Per què alguns gossos ataquen

No és “maldat”: és instint i estrès. Una màscara que tapa la cara, moviments bruscos a quatre potes, invasió de l’espai personal i sons estranys poden activar la resposta defensiva del gos. Si, a més, el propietari no té temps de reaccionar o el gos va tens, el risc de mossegada puja.

El que està passant (i el perill real)

La viralitat està empenyent a forçar interaccions amb animals reals per aconseguir likes, i això pot generar patiment i fins i tot considerar-se maltractament animal si es provoca estrès deliberadament. El resultat és un còctel perillós: persones exposades, animals desbordats i un carrer convertit en escenari.

Un missatge simple per evitar ensurts

Si algú vol expressar-se, endavant, però sense apropar-se a animals desconeguts ni “provocar” reaccions. I si passeges el gos (a Girona o a qualsevol ciutat), val la pena mantenir distància quan vegis màscares, corredisses o actituds que puguin alterar-lo: és la manera més ràpida d’evitar un atac i un disgust per a tothom.

