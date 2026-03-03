La UE avala les balises V16 d’Espanya: no vulneren el dret europeu i es poden utilitzar a l’estranger
Brussel·les destaca la millora d’Espanya en seguretat viària: 35 víctimes per milió davant la mitjana de la UE (44), amb 800 morts el 2024
La implantació de la balisa V16 com a element obligatori als vehicles ha generat debat des del primer moment: dubtes sobre si substitueix els triangles, si pot comportar multes, i sobretot si la norma espanyola podia xocar amb el marc legal europeu. De fet, s’han presentat fins a tres iniciatives davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu qüestionant aquesta obligatorietat. Tot i això, la Comissió Europea ja s’ha pronunciat i ha aclarit el criteri.
Què ha confirmat la UE
Segons la Comissió, no existeix una norma europea específica que reguli al detall aquests dispositius, de manera que no s’ha infringit cap legislació de la UE. Les autoritats espanyoles, a més, s’emparen en el Conveni de Viena sobre la circulació viària (1968), que permet als estats adaptar mesures pròpies sempre que no contradiguin l’esperit del conveni i exigeix senyalitzar els vehicles immobilitzats fora de població amb un “dispositiu adequat”.
En conseqüència, Brussel·les considera vàlida la solució espanyola i també aclareix la qüestió pràctica que més inquietava molts conductors: la V16 es pot utilitzar fora d’Espanya sense problemes.
- Els vehicles matriculats a Espanya poden circular per l’estranger mantenint la llum d’avís sense obligació de portar triangles.
- Els vehicles estrangers que entrin a Espanya poden continuar fent servir els seus triangles sense estar obligats a dur balisa.
Això sí, malgrat aquest aval, la Comissió de Peticions manté obertes les iniciatives i ha sol·licitat un informe per escrit per aprofundir en el debat.
Accidents de trànsit a Espanya: una millora “espectacular” en seguretat viària
La Comissió Europea també ha valorat l’evolució d’Espanya en seguretat viària, fins a qualificar-la de país “campió”. Les dades que es destaquen són contundents: als anys 90 es registraven prop de 10.000 víctimes viàries anuals, mentre que les millores successives han permès reduir la xifra fins a 800 víctimes anuals el 2024.
En termes comparatius, Espanya va tancar el 2024 amb 35 víctimes per milió d’habitants, per sota de la mitjana de la Unió Europea, que se situava en 44 víctimes per milió. Aquesta trajectòria és, segons Brussel·les, una prova del progrés del país i dona context a l’aposta per mesures com la balisa V16.
