Novetats al MWC
Els Mossos monitoritzaran amb IA en temps real les xarxes socials per detectar emergències
La policia catalana presenta al Mobile una nova sala de coordinació policial dissenyada per als reptes del futur en l’àmbit de la seguretat, incloent-hi danes, temporals i accidents
La sala compta amb un prototip que detectarà de manera precoç incidències a partir d’imatges pujades per ciutadans en plataformes digitals
Els Mossos reforcen la seguretat interna i externa del Mobile World Congress per la guerra de l’Iran
Germán González
Amb l’objectiu de donar «una resposta el més ràpida possible amb el màxim d’informació disponible», com apunta el comissari Miquel Àngel Garcia Alvira, cap de la Comissaria General de Tecnologia de la Informació i Comunicació dels Mossos d’Esquadra, la policia catalana ha presentat en aquesta edició del Mobile World Congress una nova Sala de Coordinació Policial dissenyada per donar «una resposta més eficaç, àgil i tecnològica als nous reptes de seguretat i emergències».
«Portem al Mobile la sala que nosaltres imaginem de cara al futur, que no únicament ha de coordinar la gestió dels incidents, que és el que estàvem acostumats a fer, sinó també les emergències», assenyala el comissari a EL PERIÓDICO, que recorda les viscudes durant els últims anys com la dana, l’apagada, accidents ferroviaris i les alertes per pluja i vent.
«La primera informació d’algun incident la veiem a les xarxes socials, es tracta d’una font oberta i per a nosaltres és una porta d’entrada per saber què passa»
Per a una millor gestió d’aquestes incidències i de les emergències, la futura sala de Mossos compta amb una peça «fonamental per veure el que està passant», segons el comissari, com són les imatges, tant les captades per sistemes de videovigilància com les que s’obtenen d’edificis policials, de cotxes patrulla o dels mateixos agents que porten càmeres incorporades.
Garcia Alvira també es refereix a les càmeres «que avui dia qualsevol persona porta a la butxaca al disposar de telèfon mòbil i que acaben en un núvol d’informació o a les xarxes socials». Per això, la nova sala policial compta amb prototip desenvolupat internament per Mossos que, gràcies a la intel·ligència artificial, «monitoritza en temps real incidents, alertes i continguts rellevants compartits a les xarxes socials i altres plataformes digitals». L’objectiu és detectar de manera precoç emergències a partir d’aquest cercador per millorar «la precisió i rapidesa de la resposta policial».
«La primera informació d’algun incident la veiem a les xarxes socials, es tracta d’una font oberta i per a nosaltres és una porta d’entrada per saber què passa», remarca el comissari que afegeix que a partir de conèixer aquestes situacions d’emergència es pot actuar amb més celeritat. També assenyala que «les fonts obertes ens donen molta informació en temps real» i per això és una manera més d’alertar la policia igual que les trucades d’emergència o les denúncies als agents.
Malgrat això, el comissari destaca la importància de «fer un cribratge» d’aquesta informació recopilada per saber què hi ha de cert o no davant un avís d’emergència, ja que, actualment «cal tenir en compte que hi ha molta falsedat i no tot ens ho podem creure, per això ha d’existir un contrast de la informació». Per això, els Mossos tendeixen a contrastar aquestes informacions per altres canals per garantir la veracitat i, a partir d’aquí, mobilitzar els recursos necessaris per actuar.
Millorar la coordinació policial
Aquesta sala projectada per la Comissaria General de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Mossos millora el model de coordinació policial i s’adapta al context actual de donar resposta ràpida i amb capacitat tecnològica a les emergències. El projecte garanteix que qualsevol Centre de Coordinació (CECOR) des d’on es gestiona l’emergència rebi imatges en directe del que està passant per millorar l’actuació.
El cos dels Mossos apunta que «fins fa poc temps, les sales de coordinació estaven orientades principalment a la gestió d’incidents de seguretat ciutadana i ordre públic. No obstant, la realitat actual exigeix un enfocament més ampli que inclogui també la gestió d’emergències de gran escala. En aquest escenari, la policia es converteix en un actor clau en la coordinació entre organismes i serveis essencials i d’emergències, cosa que obliga a disposar d’una sala preparada per recolzar en entorns operatius més exigents».
Per a la policia catalana el projecte de Sala de Coordinació garanteix una millor atenció de l’emergència i ofereix «a la ciutadania un servei cada vegada més segur, modern i eficient».
Contra drons intrusius
Una altra de les novetats que els Mossos presenten al MWC és un sistema tecnològic dissenyat per protegir els aeroports davant el risc que pot suposar, per a l’activitat aeroportuària, el vol d’un dron no autoritzat. El sistema Kuppel del cos dels Mossos d’Esquadra ofereix «una resposta integral basada en la detecció i neutralització selectiva quan un dron pugui interferir de manera il·legal en un aeroport».
Per mostrar l’eficàcia del sistema, durant les jornades del congrés es duran a terme simulacions diàries en les quals es representarà el protocol d’actuació davant d’una incursió aèria.
