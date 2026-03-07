8M
Les dones prenen els carrers aquest 8M contra els feminicidis i l’expansió de l’extrema dreta
Les marxes del 8M d'enguany se centren en la igualtat, la fi de les violències masclistes i el context internacional, amb un greu repunt de feminicidis
Patricia Martín
El feminisme tornarà a omplir aquest diumenge els carrers i places de tot Espanya amb motiu del 8M, Dia Internacional de les Dones. Des que el 2018 es va organitzar la primera i massiva vaga feminista a Espanya, les dones –i també molts homes– surten en massa per defensar la igualtat en tots els àmbits i el final de les violències masclistes. El context internacional estarà aquest any molt present en les marxes, a causa que en les guerres les dones i les nenes són sempre les damnificades. També ocuparà cartells, discursos i consignes l’onada reaccionària que, davant l’auge del feminisme, vol revertir els avenços en igualtat i instaurar els rols tradicionals de gènere.
A Espanya, l’expansió de l’extrema dreta i de l’onada conservadora ha provocat tal polarització que només quatre de cada deu joves es declaren feministes –tot i que la majoria sí que diuen donar suport a la igualtat–, un descens en el suport al moviment que es dona amb més força en els nois, però també es percep en les noies. La confrontació també es veu alimentada per la divisió que ha sorgit en el mateix feminisme, principalment per la falta de consens entorn de la llei trans o la prostitució.
De fet, després de l’aprovació de la llei que permet l’autodeterminació de gènere sense informes mèdics, una part del feminisme reticent que les dones trans siguin subjectes del feminisme va decidir organitzar el 2022 una manifestació diferent de la marxa que, tradicionalment, organitzava la Comisión 8M a Madrid. Des d’aleshores, el feminisme marxa dividit a la major part de ciutats espanyoles. L’altre gran tema que genera controvèrsia és la prostitució. Les associacions contràries a la llei trans són clarament abolicionistes, mentre que els col·lectius que tradicionalment han convocat les marxes del 8M deixen llibertat de pensament, perquè en el seu si hi ha abolicionistes però també regulacionistes.
Les marxes
A Barcelona, la divisió va sorgir el 2025 i es mantindrà també aquest any, tot i que la manifestació que convoca l’Assemblea 8M continua sent la marxa referent i majoritària. Començarà a les 11.30 hores als Jardinets de Gràcia, recorrerà el passeig de Gràcia i es desviarà per la ronda de Sant Pere abans d’arribar a la plaça de Catalunya, per continuar fins a l’Arc de Triomf, on se celebrarà l’acte final al passeig de Lluís Companys. Aquest any, l’Assemblea 8M ha decidit posar el focus en el context polític internacional.
Segons els convocants, la mobilització pretén fer front a «l’expansió de l’extrema dreta, el racisme, l’antifeminisme i la LGTBIQA-fòbia a escala global». També a les polítiques repressives i antimigratòries, l’augment del militarisme i els conflictes armats. Així mateix, alerten sobre la crisi de cures, la precarització laboral i la feminització de la pobresa.
Amb el lema ‘Ni un pas enrere. Lluita transfeminista davant l’imperialisme colonial i feixista’, la seva reivindicació se centra a exigir serveis públics universals; drets laborals complets, especialment en sectors feminitzats; la protecció de les maternitats lliures i respectades, així com el final de totes les violències masclistes. Cal destacar que aquest any hi ha hagut un greu repunt de feminicidis, que han segat la vida de 10 dones i 2 nens, el pitjor inici d’any des del 2020.
Prostitució
D’altra banda, el Moviment Feminista de Barcelona ha organitzat una marxa que començarà a les 12.00 hores a la plaça de Catalunya i anirà cap a l’Estació de França. Els convocants conviden a manifestar-se en contra de la violència masclista en totes les seves formes, en contra de l’explotació dels cossos –amb referència a la prostitució, que volen abolir– i en defensa que els drets de les dones no es negociïn mentre creixen les desigualtats.
A Madrid, la marxa de la Comisión 8M, habitualment la multitudinària, ha triat aquest any el lema ‘Feministes antifeixistes. Som més. A tot arreu’. Discorrerà a partir de les 12.00 hores des de la glorieta d’Atocha fins a la plaça de Sevilla. A la mateixa hora, la convocatòria del Movimiento Feminista, que va començar tenint el seu propi bloc en la marxa tradicional, fins que el 2022 va decidir escindir-se per mostrar la seva oposició a la llei trans i la seva defensa de l’abolicionisme, marxarà des de la plaça de Cibeles fins a la plaça d’España, sota el lema ‘Ni velades, ni explotades ni prostituïdes’.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
- Un conductor ferit greu a l'N-260 després de quedar atrapat per una esllavissada a Ripoll
- El comissari i excap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, deixa el cos policial
- La llevantada Regina provoca les primeres incidències i deixa 180 litres a Viladrau
- Els amos dels patinets elèctrics hauran de pagar entre 80 i 250 euros per regularitzar-los