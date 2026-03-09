La gossa que va salvar els seus cadells d'un contenidor a Extremadura busca família
Sis cadells van ser abandonats en un contenidor i la insistència d’una gossa per accedir-hi va alertar el Seprona.
Beatriz García Montalvo
A Extremadura hi ha al voltant d’una vintena d’entitats de protecció i refugis d’animals registrats o censats. La seva tasca principal és rescatar, protegir i trobar una llar a animals abandonats o maltractats, garantint-ne el benestar físic i emocional fins a l’adopció definitiva. A més, a través de les xarxes socials, intenten conscienciar la població de la gran responsabilitat que comporta tenir una mascota; denuncien el maltractament i l’abandonament; ofereixen atenció veterinària als animals acollits, a més de vacunació i esterilització. A Espanya s’abandonen més de 170.000 gossos l’any (al capdavant d’Europa).
I prou falta que fa, perquè hi ha casos que continuen commovent fins al més profund. A la comarca de La Vera hi actua l’associació Adopta Mascotas Jaraíz. Va començar fa anys com un grup informal de voluntariat actiu a les xarxes socials, i des del 2020 es va transformar en una associació sense ànim de lucre. La seva feina va des de la recollida de gossos i gats al carrer fins a la cerca activa de llars definitives, passant per campanyes de difusió per fomentar l’adopció responsable. Un dels últims rescats crida especialment l’atenció: un episodi lamentable que va començar fa uns mesos.
Els agents de la Guàrdia Civil pertanyents al Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de Jarandilla de la Vera van rebre l’avís sobre la possible presència d’animals a l’interior d'un contenidor. Només arribar, van extreure la bossa d’on provenien els gemecs. En obrir-la, hi van trobar sis cadells acabats de néixer, tots vius. Mentre els agents eren en aquell lloc, va aparèixer una gossa que, amb insistència, volia accedir als cadells. Mostrava clars signes d’haver parit feia poc. En ajeure’s, els cadells van començar a mamar: era la seva mare. N’havia seguit el rastre. La seva obstinació va posar els agents sobre la pista.
Després de diverses indagacions per aclarir els fets, van localitzar el propietari de la gossa, que va admetre ser-ne l’amo. També va confessar haver abandonat els cadells perquè no sabia què fer-ne.
De la investigació a l’adopció
El Seprona el va obligar a responsabilitzar-se tant de la mare, “Alda”, com dels cadells fins que passés el temps necessari de lactància. Aquest dimarts 3 de març, la protectora Adopta Mascotas Jaraíz recollia els cadells i la mare, ja que la família tampoc no vol tenir més la gossa. Després de desparasitar-los i vacunar-los, la protectora ha obert el procés d’adopció responsable que els permeti trobar una llar. Ara queda pendent la resolució judicial per al responsable dels fets per abandonament animal.
La tasca d’Adopta Mascotas Jaraíz ha tingut impacte més enllà de la seva localitat: l’associació salva més de 150 animals l’any i ha arribat a fer-se coneguda tant en l’àmbit nacional com internacional, amb famílies que recorren centenars de quilòmetres per adoptar en aquest centre d’acollida.
La importància de l’esterilització
«La castració impedeix embarassos no desitjats que acaben en mans de qualsevol sense cap mena de compromís ni responsabilitat. D’altra banda, evita problemes de salut en les femelles com tumors i embarassos psicològics. En els mascles, igualment: es redueixen les fugides, l’estrès i problemes de comportament, entre altres de comuns», explica Carlos García Garrido, fundador d’Adopta Jaraíz. «No tenim gaires mitjans per abastar tot el que se’ns presenta, però salvem al voltant de 150 animals l’any i venen famílies adoptants de tot arreu d’Espanya, incloses les illes. A escala local, l’Ajuntament de Jaraíz ens ha cedit l’espai on vam instal·lar la protectora i així podem donar als animals aixopluc i protecció».
Sense veu, però amb sentiments
Adopta Mascotas Jaraíz vol fer veure que un animal té sentiments. «Partint d’aquesta base i del fet que no tenen veu, volem que la persona que decideixi tenir-los sigui conseqüent i responsable amb la decisió, que no els maltracti ni els abandoni». També recomanem que s’informin abans de deixar-se endur per com de “bonics” poden arribar a ser, ja que necessiten temps, paciència i mitjans econòmics. «Això és una adopció responsable», explica Carlos.
La Silvia i en Fran són l’exemple d’una parella que ha arribat des de Valladolid fins a Jaraíz de la Vera per adoptar en “Keto”, un encreuament de podenc de dos anys. La seva gosseta de dotze anys va morir; aleshores, per curiositat, van investigar com seria comprar un gos. Es van sentir horroritzats en llegir algunes clàusules del contracte: el venedor oferia una garantia de set mesos sobre el cadell; si en aquell temps apareixia algun defecte genètic típic d’algunes races pures, com sordesa, prognatisme o displàsia de maluc, els compradors el podien tornar. El cadell seria sacrificat i substituït per un de nou. Per això, van descartar qualsevol compra.
«Llavors vam veure un gosset adult d’Adopta Mascotas Jaraíz i vam escriure. En Carlos ens va parlar d’en “Keto”, va dir que era molt tímid i que havien adoptat el seu germà i s’havia quedat molt trist. Vam veure els vídeos i em va fer molta tendresa; des d’aquell moment ja l’estimàvem. Et penses que els rescates i que els dones una oportunitat, però són ells qui et donen felicitat a tu. Guanyar-nos la seva confiança, veure’l créixer, jugar despreocupat..., totes aquestes sensacions són increïbles. Vaig llegir que, quan adoptes un gos, en salves dos: el que t’endús i el que ocuparà el seu lloc a la protectora; això em va semblar molt bonic», explica la Silvia.
Avui, Adopta Mascotas Jaraíz representa una veu compromesa amb el benestar animal, en un entorn on la solidaritat i el voluntariat s’han convertit en l’eina principal per protegir tots aquests animals sense veu, però amb sentiments.
