La història de Lola Campos, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
Dolores Campos, que va haver de deixar l'escola de petita per ajudar la seva padrina, ha demostrat una gran perseverança en els seus estudis, malgrat les adversitats
Gretel Morales Lavandero
Dolores Campos, més coneguda com a Lola, ha dedicat la seva vida a cuidar els altres. Va començar l’escola als sis anys, però amb prou feines va poder seure al seu pupitre durant un parell de mesos abans de deixar les classes per ajudar la seva padrina amb els nens. No va ser fins molts anys després, ja amb els cabells blancs, que va reprendre els estudis bàsics al Centre d’Educació de Persones Adultes (Cepa) de Las Palmas de Gran Canaria. La veïna del barri de San Nicolás va començar la seva formació quan tenia al voltant de 77 anys i, amb algunes interrupcions, ha continuat formant-se fins avui, que ha complert 92 anys, i és l’alumna de més edat del centre, tot i que la seva vitalitat i les seves ganes d’aprendre no ho fan semblar.
Gràcies a les classes va aprendre a llegir, a escriure i a resoldre operacions i problemes matemàtics. No es penedeix de res del que ha viscut, però si pogués començar de nou li hauria agradat ser infermera o narradora. La seva història, però, és la d’una dona que ho va donar tot pels altres. Per això, de petita va deixar l’escola sense gairebé haver après per ajudar a casa de la seva padrina. «Jo estava més a casa seva que a la meva», recorda. Guarda un afecte especial per aquella família, que sempre li va oferir amor i dedicació. No recorda aquella etapa com un sacrifici, sinó com un acte de cura en una època en què tothom arrimava l’espatlla per tirar endavant els seus. Fins i tot quan la seva padrina es va traslladar a l’Argentina, van mantenir el contacte per telèfon. «Els trucava des de cabines perquè em resultava més fàcil que escriure cartes», explica.
Poc després la seva mare va emmalaltir, asmàtica i amb problemes de cor. «Tenia el cor molt petit», explica la Lola. Amb només vuit anys es va bolcar a cuidar-la i va romandre al seu costat fins a la seva mort, amb 51 anys. Així, durant dues dècades va deixar aparcat qualsevol intent de reprendre els estudis per atendre-la.
Ganes d’estudiar
Malgrat no poder anar a l’escola, el seu desig d’aprendre continuava intacte. De petita agafava llibres i intentava desxifrar paraules i frases d’amagat dels seus germans, perquè no es burlessin dels seus errors. «Després li ho llegia a la meva mare», diu. Cap dels seus germans va poder estudiar, tot i que no van créixer en una llar sense cultura, ja que el seu pare era músic militar i la seva mare parlava espanyol, francès i llatí, a més de tocar l’arpa.
L’adversitat va tornar a colpejar la família després de la mort de la seva mare. Una de les seves germanes va emmalaltir i la Lola va fer un pas endavant, una vegada més, per cuidar els seus nebots mentre ella lluitava contra la malaltia. De nou va deixar en pausa els seus propis plans: «Li vaig dir al meu marit que abans hi havia els meus, que no em casava perquè havia de cuidar els fills de la meva germana».
Finalment es va casar als 27 anys, després de la mort de la seva germana. Assegura que els anys al costat del seu marit i dels seus tres fills van ser els més feliços de la seva vida. Avui té una gran família que la cuida: quatre nets, tres besnets i una rebesneta. «Són el més gran que Déu m’ha donat», afirma amb orgull.
«Quan hi ha vacances s’avorreix»
La Lola assisteix a classe dues vegades per setmana i mai hi falta perquè és un dels seus moments preferits. «Quan hi ha vacances s’avorreix», comenta una de les seves filles. La primera vegada que va entrar al centre va sentir vergonya i va dubtar, però va ser el seu marit qui la va animar. «Sempre em deia que tenia capacitat», recorda. La seva motivació era clara: «Volia recuperar el que vaig perdre de petita».
Des que es va matricular, fa uns quinze anys, ha hagut d’interrompre els estudis en diverses ocasions per cuidar el seu marit. Després de la mort del seu espòs necessitava una distracció i va tornar al Cepa. Des d’aleshores no ha deixat d’assistir-hi. Tanmateix, l’edat l’ha obligada a adaptar la seva manera d’estudiar perquè un glaucoma li ha provocat la ceguesa en un ull i una pèrdua important de visió a l’altre. Ja no pot llegir com abans, però continua trobant la manera de fer càlculs i escriure redaccions. Un dels treballs que recorda amb més estima és el poema que va dedicar a la platja de Las Canteras, un lloc especial per a ella, perquè després de patir trombes a les cames s’aixecava cada dia d’hora per nedar al mar i afavorir la seva recuperació. «Em callava el dolor, sempre he estat així», explica.
El 2024, el Cepa va celebrar el seu 40è aniversari i va retre homenatge a la Lola com l’alumna de més edat de les Canàries. «Encara em sembla mentida», confessa. Però la seva història és tan real com la seva constància i s’ha convertit en un exemple de perseverança i superació que no entén d’edat.
