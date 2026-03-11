Espanya, regne dels calbs
Vivim al país amb més prevalença d’alopècia masculina del món. Segons una anàlisi internacional, el 44,5% dels homes espanyols presenten algun grau de calvície. I la causa de la caiguda dels cabells no és només imputable a la genètica, sinó també a l’estil de vida.
Laura Estirado
Espanya no només destaca per la seva gastronomia, pel clima o, segons Trump, per ser "un terrible aliat". També ho fa per una estadística menys glamurosa: és el país amb més prevalença d’alopècia masculina del món. Segons una anàlisi internacional de la plataforma Medihair, el 44,5% dels homes espanyols presenten algun grau de calvície, una xifra que situa el país per davant d’Itàlia (44,37%), França (44,25%), els EUA (42,68%) i Alemanya (41,5%), per citar només els cinc primers llocs del rànquing. La dada confirma una tendència coneguda per dermatòlegs des de fa anys: la caiguda dels cabells és especialment comuna al sud d’Europa.
Tal com explica María Teresa Alcalde Pérez, llicenciada en Farmàcia i directora del Postgrau en Tricologia i Cosmètica Capil·lar de la Universitat de Barcelona, "l’alopècia androgènica és la causa més freqüent d’alopècia, tant en homes com en dones. Afecta aproximadament el 50% dels homes caucàsics més grans de 50 anys, si bé la seva prevalença és menor en les persones de races negra i asiàtica". Les xifres s’inclouen i apareixen també a Recomendaciones sobre el manejo clínico de la alopecia androgénica: un documento de consenso del Grupo Español de Tricología de la Academia Española de Dermatología y Venereología, publicat el 2024, recorda Alcalde Pérez.
L’experta assenyala que "fins i tot es parla que, en més grans de 70 anys, l’alopècia afectaria gairebé el 80% dels homes". "Al sud d’Europa (Itàlia, Espanya, sud de França) tenen característiques genètiques similars respecte a la resposta davant els andrògens (DHT o dihidrotestosterona) als fol·licles capil·lars a la part alta del cap, que és la tendència a la miniaturització", explica l’especialista.
Però per què Espanya té més percentatge que Itàlia? "No se sap exactament –contesta Alcalde–. Pot ser que a Itàlia no s’hagi fet un estudi del percentatge de prevalença, o poden ser altres causes. Cal recordar que la població a Espanya està bastant envellida, per la qual cosa l’índex augmenta. També influeixen molt l’alimentació (com més rica en greixos saturats, etcètera, més inflamatòria, més afectació de l’alopècia androgènica), el tabac, l’exposició al sol... Tots aquests factors són agreujants, no són desencadenants de la calvície.
Vitamines i estrès
Per tant, l’alopècia androgènica, una condició progressiva vinculada principalment a factors genètics i hormonals, és la més habitual. Però la genètica no ho explica tot. L’estil de vida també juga un paper important en la salut capil·lar, recorden els experts. Segons l’experiència del nutricionista Alejandro Pérez, especialista en salut capil·lar a Synsera Labs, "la caiguda de cabells no és només genètica: també hi influeix la vitamina D, els teus nivells de ferro i zinc, l’estrès, la inflamació del cuir cabellut i fins i tot la teva microcirculació". Factors com l’estrès, l’alimentació, certs fàrmacs o els desequilibris hormonals poden accelerar la caiguda dels cabells o agreujar una predisposició genètica.
Subscriu-te per seguir llegint
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»
- Una dona mor en caure per un penya-segat a Torroella de Montgrí
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Atraca a Palamós un veler de 1917 construït per al comerç de sal en ports del Mediterrani i l’Àfrica