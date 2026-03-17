"És un cercle viciós, no tinc temps ni diners"
Els joves universitaris apunten al factor econòmic com el principal escull per treure’s el carnet. "En el primer ‘pack’, que ja costa 1.000 euros, t’entren només 20 pràctiques. Si després en necessites alguna més, són 30 euros més per hora", expliquen.
David López Frías
Irina Soler és una universitària de 21 anys de Porqueres, al Pla de l’Estany, que, com un nombre creixent de coetanis, encara no té el carnet de conduir. Els motius principals de no treure’s el permís –o de, en molts casos, posposar-lo– també són subjacents en un gruix d’adults joves que han trencat amb la tradició d’apuntar-se a l’autoescola al complir la majoria d’edat. La Irina explica que no ho necessitava –a l’entorn del seu poble es mou amb ciclomotor i opta pel transport públic si s’ha de desplaçar més lluny– i que la compra del cotxe i el seu manteniment requereixen uns diners que de moment ella no pot assumir.
La logística i la qüestió econòmica han anat ajornant la matrícula a l’autoescola fins just ara: aquest curs acaba la carrera i assegura que quan torni a Porqueres necessitarà el carnet. "Amb els estudis acabats, em centraré en el món laboral i podré estalviar per invertir en un vehicle. A més, no vull tancar-me portes perquè en moltes feines et demanen el cotxe". I després hi ha el tema de Rodalies. "El caos dels trens és un al·licient per tenir cotxe".
La Irina és un cas més dels molts joves que han provocat que les estadístiques de permisos B expedits entre joves baixin de manera substancial. No obstant, també molts d’altres tenen carnet de conduir i fins i tot cotxe, sobretot entre els que viuen en llocs on depenen del cotxe per poder desplaçar-se. És el cas de Jordi Torres, un universitari de 21 anys que viu a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Ell comenta que sempre va tenir clar que al complir els 18 anys es trauria el carnet perquè al seu poble "sense un vehicle propi no pots anar enlloc" i a més perquè des de petit va heretar del seu pare la passió pels cotxes i la conducció.
El jove va aconseguir obtenir el permís de conduir als 19 anys. Des d’aleshores, condueix un vell Peugeot del 2006 que els seus pares no utilitzen i que s’ha convertit en essencial en la seva vida. "L’utilitzo cada dia, tant per anar a la universitat com a la meva feina a Manresa; només en prescindeixo si he d’anar a Barcelona", explica.
D’altres ho tenen al cap, però encara no arrenquen. Helena Vega té 20 anys i estudia Filologia Hispànica a la UB. No té el carnet encara per qüestions econòmiques: "És car. No tinc temps ni diners, perquè per estalviar aquests diners he de treballar mitja jornada. Em queden tres hores al dia. I quan me l’hagi de treure, necessitaré més diners encara del que estic podent estalviar. Treballo per estalviar per al carnet, però no em deixa temps per estudiar el temari. És un cercle viciós".
Quatre o cinc mesos
Josué Santiago té 19 anys, també estudia filologia a la UB i es va treure el carnet de conduir dilluns passat. "Tot a la primera", explica amb orgull. "Em van dir que el tap de la llista d’espera eren quatre o cinc mesos, però va ser una mica menys". Respecte als joves que no es treuen el carnet, creu que "gran part no ho fan pels diners. És molt car. En el primer pack, que ja costa 1.000 euros, t’entren només 20 pràctiques. Si després en necessites alguna més, són 30 euros més per hora. És un problema recurrent i preocupant". El Josue no té cotxe: "De moment porto el de la meva mare".
