Les pluges hivernals i la previsió d'una primavera càlida agreugen les al·lèrgies: "Serà una temporada dura"
Espècies com el xiprer, la parietària i les gramínies podrien allargar les seves temporades de pol·linització
Valentina Raffio
La combinació d’un hivern més plujós del que és habitual (que ha nodrit la vegetació i ha afavorit el creixement de moltes espècies) i d’una primavera que es perfila càlida (i que podria provocar floracions primerenques de moltes espècies) s’ha convertit en un còctel perillós que amenaça de disparar els casos d’al·lèrgia. Segons adverteixen la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) de l’ICTA-UAB i el Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la UAB (BABVE), la suma de tots dos factors ha donat lloc a “un augment sobtat” dels casos d’al·lèrgia entre mitjan febrer i començament de març i, a més, presagia una primavera especialment intensa pel que fa a les pol·linitzacions de moltes espècies i, en conseqüència, amb derivades preocupants per als pacients que pateixen asma o rinitis al·lèrgica.
Els pronòstics apunten a un panorama especialment complex. Al llarg d’aquest hivern, la quantitat de pol·len de plantes com el xiprer, l’avellaner, el freixe i la parietària va ser més baixa del que és habitual si es compara amb anys anteriors. Tanmateix, entre febrer i març es va produir un augment molt ràpid que va superar de cop la mitjana d’altres anys. Els experts afirmen que, tot i que les pluges recents han netejat l’aire i han reduït temporalment els nivells de pol·len, el risc d’al·lèrgies no ha desaparegut. “Pot durar fins a l’abril en el cas del xiprer i prolongar-se fins i tot fins a l’estiu en el cas de la parietària”, comenten des de l’entitat, que aquest dimarts ha presentat la seva previsió habitual sobre les al·lèrgies primaverals.
De cara a la primavera, s’espera que els arbres comencin a alliberar pol·len de manera especialment intensa, sobretot en el cas d’espècies com el plàtan (molt al·lergogen), juntament amb d’altres com el salze, el pollancre o el pi, seguint el seu calendari habitual. A més, les plantes herbàcies típiques de la primavera i l’estiu, com la parietària i les gramínies (que destaquen com algunes de les més problemàtiques per als al·lèrgics), també començaran a pol·linitzar amb força. En el seu cas, la temporada podria allargar-se més del que és habitual a causa de les pluges previstes, cosa que afavorirà una major presència de pol·len durant més temps.
