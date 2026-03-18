Música, tallers i flors: el pla gratuït a només 10 minuts de Girona que triomfarà aquest març
La Festa de la Primavera de Centre Verd se celebrarà els pròxims 21 i 22 amb activitats per a tothom
Girona escalfa motors per rebre l’estació més esperada de l’any amb la Festa de la Primavera de Centre Verd. A pocs dies de l’equinocci, aquest referent de la jardineria a Salt es prepara per transformar-se en l'epicentre de la vida local amb una proposta que combina música en viu, gastronomia i jardineria. La cita, que tindrà lloc els pròxims 21 i 22 de març, és el moment perfecte per trencar amb la rutina de l'hivern i apuntar-se a una jornada on el color, la patxoca i el bon ambient són els veritables protagonistes per a tots aquells que busquen un pla diferent a la vora de casa.
Quan pensem en un lloc que vagi més enllà de la simple venda de plantes, el nom de Centre Verd i la figura d'Aniol Burés venen ràpidament al cap com un autèntic punt de referència on la qualitat i l’atenció personalitzada són el segell d’identitat. Aquesta celebració comunitària, que transforma aquest garden en un formiguer de vida, té un objectiu clar: convidar a tothom a gaudir d’una jornada acollidora per a totes les edats on passejar entre flors i deixar-se portar per l’energia de la nova estació. No és només un esdeveniment, sinó l'excusa perfecta per sortir de la rutina i redescobrir el plaer de la natura de proximitat.
Aprenentatge des de nens fins als més grans de la família
Un dels punts forts d’aquesta edició és la gran varietat de tallers formatius que s’han programat, pensats per a tota mena de públic. Tant si es tracta de persones expertes com si tot just s'està descobrint una nova passió per les plantes, hi ha propostes dissenyades per a tothom. Els més petits poden aprendre els primers passos del cultiu o apuntar-se, junt amb els pares, al taller de bonsais d'iniciació, una forma ideal de passar temps en família introduint-se en aquest art mil·lenari de manera senzilla i familiar. L’organització posa molt d’accent en què el coneixement sigui accessible, fent que l’aprenentatge sigui part de la diversió per grans i petits. És fonamental que els interessats s’apuntin amb antelació aquí per assegurar-se una plaça, ja que l’interès creixent per aquestes activitats sol exhaurir les inscripcions ràpidament.
Tallers als que es poden apuntar:
Taller d'iniciació al Bonsai: Descobreix l’art del bonsai.
Taller infantil: Planta el teu hort urbà.
Taller infantil de Pasqua: Manualitats i natura pels més petits
Més enllà de l'ambient familiar, la Festa de la Primavera també s’ha consolidat com un espai d’intercanvi d’idees per a perfils professionals com arquitectes, experts en construcció i especialistes en jardineria de diversos punts de la província. Aquesta barreja de públics converteix el garden en un espai de networking informal on es comparteixen visions sobre el futur dels jardins i els espais públics. Si es viu a Girona o en un radi de 30 quilòmetres a la rodona, és una cita obligada per descobrir les novetats de la temporada i connectar amb altres apassionats del sector.
Molt més que un centre de jardineria a Girona
El que realment diferencia Centre Verd d’altres superfícies és el seu compromís amb el producte de proximitat i de temporada. En un món cada cop més globalitzat, trobar un centre de jardineria que ofereixi una garantia real sobre els seus productes i una amabilitat genuïna en el servei és un valor afegit. A més, per als clients més fidels, la seva targeta de fidelitat permet anar acumulant punts que es tradueixen en promocions exclusives. A més, el centre disposa d’un pàrquing ampli que facilita enormement la visita, cosa que permet carregar les compres amb total comoditat i sense les presses habituals del centre de la ciutat.
Tota la informació detallada sobre els horaris de les actuacions i el llistat complet de tallers dels pròxims 21 i 22 de març es pot consultar al seu web oficial i a través del seu perfil d'Instagram, on van actualitzant el dia a dia de la preparació de l'esdeveniment. La Festa de la Primavera és l’oportunitat immillorable per experimentar el canvi d'estació des de dins, adquirir nous coneixements botànics i gaudint d'una jornada diferent en un entorn envoltat de natura i bona companyia. L'arribada del bon temps se celebrarà a les instal·lacions de Centre Verd, consolidant aquest espai com el punt de trobada referent per donar la benvinguda a la nova temporada a les comarques gironines.
Com arribar a Centre Verd:
