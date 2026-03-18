Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
La manca de comunicació del treballador a la mútua sobre la seva condició de jubilat va provocar que continués cobrant la baixa mentre rebia una pensió mensual de 2.739 euros
Alejandro Navarro
Un jubilat haurà de tornar 17.143,29 euros a la Mútua Asepeyo després d’haver cobrat la pensió de jubilació amb una prestació d’incapacitat temporal. Segons confirma el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, el cobrament de totes dues prestacions seria incompatible.
Tot es deu a una manca de comunicació per part de l’acusat, ja que en cap moment va informar la mútua sobre la seva nova condició de jubilat, de manera que va continuar cobrant la baixa mentre rebia la pensió de 2.739,86 euros al mes.
Segons la sentència, el període de baixa d’aquest home va començar el 22 de març de 2022 i, després d’esgotar els 365 dies d’incapacitat temporal per malaltia comuna, la Seguretat Social va prorrogar aquesta situació fins al límit legal (545 dies com a màxim), amb pagament directe per part de la mútua.
Aquest treballador va sol·licitar el pagament directe el 17 de maig de 2023, a més de comunicar el 30 de juny d’aquell mateix any el seu pas a la jubilació, començant a cobrar la pensió des de l’1 de juliol. El principal problema és que mai no va avisar la mútua sobre aquest canvi, i va estar cobrant totes dues prestacions econòmiques.
Davant d’això, el pensionista va recórrer als tribunals, que li van donar la raó de manera parcial, reconeixent el seu dret a cobrar la incapacitat temporal entre el 17 i el 30 de juny de 2023. Així i tot, els 17.143,29 euros que va cobrar des de l’1 de juliol hauran de ser retornats.
Les autoritats assenyalen que la incapacitat temporal i la jubilació són prestacions incompatibles, i per això, no es poden cobrar al mateix temps. Per tant, des del moment en què es va reconèixer l’home com a jubilat, totes les quantitats rebudes per IT es consideren indegudes i han de ser reintegrades.
En tot moment, el treballador va intentar traslladar responsabilitats a la mútua, que estava encarregada d’abonar la prestació. Tanmateix, el tribunal recorda que l’obligació del pensionista era informar la seva nova situació a l’asseguradora.
Per això, i segons estableix l’article 146.2.a de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, l’empresa gestora pot rectificar els seus actes quan el pagament indegut s’origina per omissions o inexactituds en les declaracions del beneficiari. Tenint en compte això, el pensionista haurà de tornar l’import cobrat a partir del mes de juliol de 2023.
