La sorpresa de la Seguretat Social amb les pràctiques: et poden fer sumar anys per a la jubilació
La mesura també permet reclamar pràctiques fetes abans de l’entrada en vigor de la llei i afegir-les a la vida laboral si se sol·licita el conveni especial abans del 31 de desembre de 2028
Les pràctiques formatives i algunes beques de recerca poden comptar per a la jubilació. Des de l’1 de gener de 2024, tots els alumnes que fan pràctiques vinculades a centres educatius oficials, siguin remunerades o no remunerades, cotitzen a la Seguretat Social. Aquesta normativa afecta sobretot estudiants, becaris i investigadors, i els permet sumar dies a la vida laboral, millorar el càlcul de la futura pensió i tenir cobertura en cas d’accident o malaltia. En les pràctiques remunerades, cada dia compta com un dia cotitzat; en les no remunerades, cada dia computa com a 1,61 dies, amb el límit màxim dels dies del mes.
Quines pràctiques compten
Cotitzen les pràctiques universitàries de grau, màster i doctorat; les de Formació Professional; les extracurriculars autoritzades pel centre; les fetes en administracions públiques, explotacions agràries, activitats formatives en embarcacions i ensenyaments artístics o esportius.
Qui paga les cotitzacions
En les pràctiques remunerades, el cost es reparteix entre l’empresa o entitat i el becari. En les no remunerades, la cotització l’assumeix l’empresa o el centre formatiu. Si es volen recuperar pràctiques antigues, en canvi, és la persona interessada qui n’ha de pagar l’import.
Es poden reclamar pràctiques passades
Sí. La norma permet incorporar fins a cinc anys de cotització per pràctiques fetes abans de l’entrada en vigor del sistema actual, però no és automàtic: cal demanar un conveni especial a la Seguretat Social abans del 31 de desembre de 2028.
Quant costa incloure-les
El cost es calcula segons la base mínima de cotització del grup 7 del Règim General vigent quan es van fer les pràctiques. Com a referència, per períodes entre 1980 i 2006 el preu pot anar d’uns 40 a 140 euros per mes cotitzat, amb una reducció final del 23%.
Surt a compte?
Depèn de cada cas. Pot ser útil per arribar al mínim exigit per cobrar una pensió contributiva, avançar l’accés a la jubilació o millorar la quantia final. Però, si el cost és alt i l’impacte sobre la pensió és petit, potser no compensa. Per això, abans de pagar, convé calcular bé quants anys es poden recuperar i quin efecte real tindran sobre la futura prestació.
- «El meu pare va viure en ell mateix la crueltat dels altres»
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- El Millón de l'EuroMillones cau a les comarques gironines
- Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut
- Sabies que l'Ajuntament de Girona està vigilat per un cap que es mossega la llengua?
- Els dos municipis amb un índex socioeconòmic més baix de Catalunya es troben a Girona
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Girona dubta que la ciutat estigués només amb alerta 2 de 6 per vent el passat diumenge