Una de cada quatre dones presenta dolor en les relacions sexuals, segons un estudi de MútuaTerrassa
Els investigadors alerten de l’infradiagnòstic i reclamen desestigmatitzar-ho perquè afecta la qualitat de vida
Miquel Codolar/ACN
Una de cada quatre dones presenta dolor durant les relacions sexuals penetratives, segons un estudi del servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT). La recerca, feta amb més de 300 treballadores del centre, posa de manifest la magnitud d’una condició que segons els investigadors és sovint silenciada, infradiagnosticada i normalitzada socialment. Per això reclamen més consciència, espais per parlar-ne i un millor abordatge clínic per reduir-ne l’impacte en la salut i la qualitat de vida.
L’estudi, basat en una mostra de 317 dones, constata que el 26,2% pateixen disparèunia, és a dir, dolor persistent vaginal o pelvià durant les relacions sexuals amb penetració. Segons el ginecòleg de l’HUMT Oriol Porta Roda, es tracta d’un problema “molt freqüent” i poc estudiat fins ara a Catalunya.
El treball confirma que aquesta condició continua estant infradiagnosticada, en part per factors culturals i de gènere. Porta apunta que històricament el dolor associat a la salut femenina s’ha normalitzat i invisibilitzat, fet que ha dificultat tant la recerca com el desenvolupament de tractaments específics.
En aquest sentit, els investigadors subratllen la necessitat de trencar el tabú i generar espais on es pugui parlar de salut sexual amb normalitat, tant als mitjans de comunicació com als centres sanitaris. L’objectiu és facilitar que les dones identifiquin el problema i busquin ajuda professional.
L’impacte de la disparèunia va més enllà de l’àmbit físic. L’estudi assenyala afectacions en la qualitat de vida, les relacions íntimes i socials i fins i tot en el benestar general. De fet, tres de cada quatre dones afectades reconeixen algun grau d’impacte.
Pel que fa a l’abordatge, els especialistes remarquen que no hi ha una única solució, sinó que cal adaptar el tractament a cada cas. En situacions com la menopausa, poden ser útils tractaments hormonals locals, lubricants o noves teràpies de medicina regenerativa. També es posa l’accent en ampliar la concepció de la sexualitat més enllà de la penetració.
L’estudi també identifica factors associats com la menopausa, les infeccions vaginals recurrents i els torns nocturns, que podrien influir en la seva prevalença. En aquest darrer cas, els investigadors apunten que les condicions laborals també poden tenir un impacte en la salut sexual.
La recerca s’ha realitzat entre treballadores del grup MútuaTerrassa, i no pacients, a través d’una enquesta anònima distribuïda en entorns interns. També han treballat en l'estudi les residents Laia Plaza i Laura López, que destaquen tant la bona resposta de les participants com la voluntat majoritària de donar més visibilitat a aquesta problemàtica.
Els resultats es presentaran al Congrés Nacional de Sòl Pelvià de la Societat Espanyola de Ginecologia, que se celebrarà a l’abril a Terrassa, i els investigadors preveuen ampliar la recerca i publicar-ne els resultats en l’àmbit científic.
