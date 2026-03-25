La hitòria de Noelia Castillo Ramos, la jove que morirà aquest dijous després de sol·licitar l’eutanàsia
La seva història, marcada pel dolor i una llarga batalla judicial, culmina amb l’aval del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Carlos Merenciano
La història de Noelia Castillo Ramos no comença als tribunals ni en el debat públic, sinó molt abans, en una infància complicada. Nascuda a Barcelona, va créixer en un entorn inestable que la va portar a passar part de la seva infantesa dins del sistema de protecció de menors, sense una xarxa familiar sòlida que la sostingués.
La seva vida va canviar de manera irreversible sent encara jove. Després de patir una agressió sexual múltiple, va intentar treure’s la vida llançant-se des d’un cinquè pis. Va sobreviure, però amb greus seqüeles: va quedar paraplègica i des de llavors conviu amb un dolor constant que ha condicionat completament el seu dia a dia. A partir d’aquell moment, la seva realitat va passar per centres sociosanitaris i una situació de dependència extrema.
Amb el pas dels anys, aquest patiment físic i emocional es va convertir en l’eix de la seva vida. Sense suport estable i amb un diagnòstic considerat per la justícia com a “greu, crònic i incapacitant”, Noelia va iniciar un camí llarg i complex per poder decidir sobre el seu final. El seu cas va anar escalant judicialment fins a arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans, que va acabar avalant la seva decisió.
En paral·lel, la seva història també ha estat marcada pel conflicte familiar. Mentre el seu pare va intentar impedir el procés per la via judicial, la seva mare ha optat per acompanyar-la en el tram final: “No hi estic d’acord, però sempre estaré al seu costat”, ha assegurat a 'Y ahora Sonsoles', reflectint el dolor que travessa l’entorn més proper.
Lluny del focus mediàtic durant anys, Noelia ha fet recentment el pas d’explicar la seva història a televisió: “Jo simplement vull marxar en pau i deixar de patir”, va explicar en el format de les tardes d’Antena 3. La seva decisió, fixada per a aquest 26 de març, posa fi a una vida travessada pel dolor i obre, una vegada més, el debat sobre el dret a una mort digna.
